Lintujen pesimälauttoja kokeillaan Helmi-hankkeessa

Osana Helmi-hankkeen lintuvesillä tehtäviä toimenpiteitä tullaan eri puolilla Suomea kokeilemaan vesialueille sijoittuvia keinotekoisia pesimäsaarekkeita, jotka ovat rakenteeltaan joko kiinteitä saaria tai kelluvia lauttamallisia rakenteita.



Pohjois-Pohjanmaalla kelluvia pesimälauttoja on sijoitettu Utajärven Ahmasjärvelle ja Iin Oijärvelle. Lautat on valmistettu muovimateriaalista, ja erilliset pienemmät lautat on liitetty kohteella yhteen isommaksi lauttatasoksi (18 neliömetriä). Lautta täytetään kivi- ja kasvillisuusmateriaalilla. Puunkappaleet pitävät irtaimen aineksen paikallaan. Pohjaan lautat on kiinnitetty ruuvipaaluilla ja kettingeillä.

Pesimälautoille toivotaan asettuvan erityisesti lokkilintuja sekä vesilintuja. Nauru- ja pikkulokeilla sekä tiiroilla on merkitystä myös muulle lintuyhteisölle, sille ne toimivat ns. suojalajeina pesien puolustuskäyttäytymisensä myötä. Lautoille on sijoitettu myös vesilintujen pesimälaatikoita, joista on saatu hyviä kokemuksia erityisesti sotkien pesimisen osalta etelämpää Suomesta.

Saatujen kokemusten perusteella lauttoja ja pesimälaatikoita voidaan jatkossa sijoittaa muillekin kohteille, jos niiden käyttö osoittautuu toimivaksi.