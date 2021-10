Lisää kansainvälisiä kykyjä Jyväskylään ja Keski-Suomeen - Jyväskylän yliopisto mukana edistämässä veto- ja pitovoimaa

Jaa

Monet alat tarvitsevat kipeästi lisää osaajia, vaikka samanaikaisesti kansainvälisten osaajien on vaikeaa työllistyä Suomessa. Yhtenä ratkaisuna osaajapulaan on kansallinen Talent Boost -ohjelma. Jyväskylän yliopisto on mukana rakentamassa Talent Hubia eli paikallista palveluiden ekosysteemiä, jossa ulkomaalaistaustaiset ihmiset tuntevat kuuluvansa aidosti suomalaiseen yhteiskuntaan ja voivat saavuttaa tavoitteensa urallaan.

Jyväskylän yliopisto on mukana työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä Talent Boost -ohjelmassa, jolla vahvistetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia Suomessa. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista monet haluaisivat jäädä Suomeen, kertoo Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso. Laakson mukaan kielitaidon ja kulttuurisen osaamisen rinnalla on tuettava opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. ”Suomen vakaa ja turvallinen yhteiskunta ja erityisesti laadukas ja kaikille yhdenvertainen koulutusjärjestelmä ovat valtavia valttikortteja. Suurimpina syinä poislähtöön ovat omaan tai puolison työllistymiseen liittyvät seikat, ja näiden takana kielitaito on yksi ratkaiseva tekijä”, Laakso toteaa. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät vuonna 2017 Talent Boost -ohjelman, jolla vahvistetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia Suomessa. Tähän kytkeytyvää Talent Hub -mallia rakennetaan nyt Jyväskylässä ja Keski-Suomen alueella. Sitä luotsaa projektipäällikkö Michael Ormshaw Jyväskylän yliopistosta. ”Tavoitteenamme on tehdä Jyväskylästä erittäin houkutteleva paikka kansainvälisille asiantuntijoille ja heidän perheilleen tulla töihin ja elää elämäänsä täällä kenties pysyvästi. Tämä tukee myös laajempaa kulttuurinmuutosta ja yhteiskunnan monimuotoisuutta, mikä hyödyttää kaikkia täällä alueella”, Ormshaw kertoo. Lue lisää verkkolehdestä: https://jyunity.fi/ajassa/kuinka-kansainvalinen-osaaja-voi-tyollistya-suomessa-talent-boost/ Yhteystiedot: Michael Ormshaw, michael.ormshaw@jyu.fi, puh. 050 4718791

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jyväskylän yliopisto on mukana työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä Talent Boost -ohjelmassa, jolla vahvistetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia Suomessa. Kuva: Jyväskylän yliopisto Lataa