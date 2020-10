Lisää osaamista suomalaiseen työelämään

”Suomessa tarvitaan aikuisväestön koulutusreformi”, ministeri Lauri Ihalainen sanoo. Jatkuva oppiminen ja työelämän osaamisen kehittäminen ovat puheenaiheena tiistaina 3.11.2020 klo 13–14 Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa, jonka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Ministeri Ihalainen pitää tilaisuuden avauspuheenvuoron.

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen tavoitteena on luoda keinoja kehittää osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Koulutusta ja rahoitusta on tarkoitus kehittää muun muassa siten, että opiskelu työn ohessa olisi aiempaa sujuvampaa. Näitä teemoja käsitellään myös tiistain keskustelutilaisuudessa.

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuden avaa työelämän asiantuntija, ministeri Lauri Ihalainen. Hän on tarkastellut työelämää pitkän uransa aikana muun muassa niin ammattiliittojen näkökulmasta SAK:n tehtävissä kuin valtionhallinnon kannalta työskennellessään työministerinä kahdessa hallituksessa sekä kansanedustajana vuosien 2011–2019 aikana.

Ihalaisen mukaan suomalaisen yhteiskunnan menestystarina perustuu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja ihmisten osaamisen. Työelämän nopeassa muutoksessa työpaikkoja häviää, mutta samalla syntyy uusia tehtäviä toisenlaiseen osaamiseen. Tämän vuoksi tarvitaan oppimisen siltoja uusiin työtehtäviin ja ammatteihin sekä erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia oppimisen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen on mahdollista työsuhteen aikana.

”Ei riitä, että meillä on hyvä peruskoulu, toisen asteen koulutus sekä laadukas korkeakoulutus, vaan tarvitaan aikuisväestön koulutusreformi. Työelämän muutoksen ja murroksen nopeudessa on riskinä, etteivät kaikki pysy mukana. On pidettävä huolta, että muutoksissa ihmiset siirtyvät työstä ja ammatista toiseen eivätkä työstä työttömyyteen”, Ihalainen toteaa.

Kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa esittää Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso. Hän kertoo jatkuvasta oppimisesta Jyväskylän yliopiston näkökulmasta. Lisäksi keskustelussa ovat mukana avoimen yliopiston pedagoginen johtaja Anna Kaikkonen Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -opintojaksosta, koulutuspäällikkö Muru Linjala HUBITTAAKO?-hankkeesta (2020–2022) sekä projektipäällikkö Maarit Viljakainen Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hankkeesta (2020–2023). Tilaisuuden juontaa avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Tilaisuus järjestetään 3.11.2020 klo 13–14 verkossa, ja sen voi katsoa joko suorana tai tallenteena. Tervetuloa linjoille!

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Jatkuva oppiminen ja kansalaisten osaamisen kehittäminen