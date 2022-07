Lisää soiden suojelua Puolangan Lakisuo-Raatosuon alueelle

Toimenpiteet

Puolangan kunnassa sijaitseva soidensuojelun täydennysehdotuskohde Lakisuo-Raatosuo 14043 on osa HELMI-elinympäristöohjelmaa 2021–2030. Lakisuo-Raatosuon pinta-ala on noin 160 hehtaaria, joista yksityismaita on noin puolet. Kainuun maakunnassa sijaitsee soidensuojelun täydennysehdotuskohteita myös muiden kuntien alueilla, ja niitä on saatu osittain suojelun piiriin myös yksityismaiden osalta.

Helmi-ohjelma pitää sisällään useita toimenpiteitä, joihin kuuluu kunnostuksen ja hoitotoimien lisäksi myös tutkimusta, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on suojella soita maanomistajien kanssa vapaaehtoisesti neuvotellen. Helmi-ohjelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2030, ja ohjelmaa toteutetaan sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Soiden lisäsuojelu sekä niihin sisältyvät ojitetut alueet ennallistamistoimineen tukevat ekosysteemipalveluiden toimintaa ja vesiensuojelua sekä auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan kymmenien uhanalaisten luontotyyppien ja lukuisten lajien suojelutasoa.

Vapaaehtoisuus

Helmi-ennallistamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan valtion myöntämien määrärahojen puitteissa ja maanomistajien omistamia maita suojellaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Lakisuo-Raatosuolla maanomistajien kanssa käytyjä neuvotteluja ei ole vielä aloitettu. Alueen maanomistajat voivat halutessaan perustaa omistamilleen maille yksityisen suojelualueen tai myydä alueen suojelukaupalla Suomen valtiolle. Suojelusta maksetaan maanomistajalle korvauksia, jotka ovat verotonta tuloa, ja lisäksi maanomistaja säilyttää metsästysoikeuden yksityisellä suojelualueellaan.

Suojeltavat Helmi-täydennysehdotuskohteet ovat pääsääntöisesti metsätaloudellisesti kannattamattomia jouto- ja kitumaan suoalueita sekä osittain ojitettuja soita. Suojeltaviin Helmi-suokohteisiin voidaan tarvittaessa sisällyttää myös varsinaisen suojelukohteen ulkopuolelle rajattuja pienmetsäsaarekkeita sekä soiden ulkopuolisia reunametsiä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi ennallistamiskelpoisia, Helmi-kohteiden ulkopuolisia, ojitettuja soita voidaan hankkia suojeluun tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Kainuun ELY-keskus on kartoittanut Helmi-ohjelmaan sopivia suojelukohteita Lakisuo-Raatosuon alueella Puolangalla (sininen alue kartalla). Jos omistat maata tällä alueella ja olet kiinnostunut muuttamaan sitä suojelukohteeksi, voit ottaa yhteyttä luonnon-suojeluasiantuntija Kari Kemppaiseen (p. 0295 023 565, kari.kemppainen@ely-keskus.fi) sopiaksesi neuvotteluista.