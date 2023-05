Lisäinvestoinnit tutkimustulosten kaupallistamiseen synnyttäisivät uutta yritys- ja liiketoimintaa

Yli 150 000 haluaa onnellisuuskurssille Suomeen 9.5.2023 07:21:22 EEST | Tiedote

Visit Finlandin uusin Find your inner Finn – Master in Happiness -kampanja esittelee maailmalle Suomen matkailun vahvuuksia, luonnonläheistä elämäntapaa ja onnellisuustaitoja. Ensi kesäkuussa joukko kansainvälisiä matkailijoita sukeltaa suomalaisuuteen osallistumalla Järvi-Suomessa pidettävälle onnellisuuskurssille.