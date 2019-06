Liune-välioviratkaisu osana Johanna Oraksen taidetta Kouvolan Asuntomessuilla

Seinärakenteeseen integroitu Liune-väliovi on esillä joka viidennessä kohteessa Kouvolan Asuntomessuilla. Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundellin mukaan seinän sisään liukuvan välioven valttina on tilansäästön luoma mahdollisuus toteuttaa yksilöllinen sisustus. Yksi erottuvimmista messukodeista on Talo Taide, jossa Liune-ovi saa pintaansa taiteilija Johanna Oraksen teoksen.

Johanna Oraksen taidetta on Kouvolan Asuntomessujen kohteessa numero 14 esillä taideovena, tapettina, maalauksina ja sisustustekstiileinä. Ovia ei ole juurikaan aiemmin hyödynnetty sisustamisessa, mutta Aulis Lundell Oy:n Liune by Johanna Oras -taideovimallisto lupaa tuoda sisustamiseen uuden ulottuvuuden.

Asuntojen väliovet tyypillisesti poistetaan kulkemisen helpottamiseksi Asuntomessujen ajaksi, mutta messukohteessa numero 14 eteisen taideovi on olennainen osa kokonaisuutta. Rakentajapariskunta valitsi kotinsa sisustuksen kantavaksi voimaksi Johanna Oraksen taiteen, jota on eteisen välioven lisäksi esillä maalauksissa, tapetissa, astioissa ja sisustustekstiileissä. Taideovi ”Rakkauden Pyörteissä” on uudesta Liune by Johanna Oras -mallistosta. Oven kokoiset taideteokset tulostetaan Backlight-lasertekniikalla joko suoraan lasioven pintaan tai vaihtoehtoisesti kuvalevylle, joka kiinnitetään mdf-oveen magneettilistojen avulla. Myös kodin muut väliovet on toteutettu laajasti seinän sisään liukuvina Liune-ovina. – Johtavana ajatuksena Liunen sisustusmaailmassa on selkeys ja rajattomat mahdollisuudet käyttää tilat hyväkseen uudella tavalla. Yksi Liune-väliovi vapauttaa 1-3 m2 lisätilaa, mikä antaa sisustusarkkitehtuurille uuden ulottuvuuden, kertoo Liunen kehittäneen Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell. Lundellin ja Oraksen tiet kohtasivat viime kesän Asuntomessuilla Porissa, jossa he sattuivat sisustajiksi samaan kohteeseen. Lundellin mukaan liukuvat väliovet on totuttu yhdistämään arjen toiminnallisuuteen ja esteettömään asumiseen, mutta Oraksen kanssa kehitetyllä taideovikonseptilla yleisön huomio halutaan kiinnittää ovipinnan hyödyntämiseen yksilöllisessä sisustamisessa. – Taiteen syvin tarkoitus on tuoda elämyksellisyyttä ja hyvää oloa jokaiseen päivään. Taiteen ei tarvitse riippua seinällä, vaan se voi olla kotona läsnä esineissä ja yllättävissäkin paikoissa. Teoksen edessä voi pysähtyä mietiskelemään, tai siitä voi ohimennen iloita joka kerta ovesta kulkiessaan, kommentoi taiteilija Johanna Oras. Liune-väliovia on nähty Asuntomessuilla jo useana vuonna peräkkäin. Lundellin mukaan ovien synnyttämän tilansäästön lisäksi tiukan aikataulun puitteissa toimivia messurakentajia kiinnostaa asennusvalmiina toimitettava ovielementti. Liune esillä Kouvolan Asuntomessuilla 2019: Taidekoti / Omatalo

Airon neito / Den Finland Oy

Airon Haave / Den Finland Oy

Dekolaku / Dekotalo

Talo Aito / Honkatalot

Unto / Sievitalo Seuraa Taidekodin tarinaa blogissa http://taidekoti2019.blogspot.com/

