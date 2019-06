Liune yhteistyöhön DEN Finlandin kanssa

Omakoti- ja pientalopakettien ostajat haluavat yhä enemmän valinnanvapautta, ja samaan aikaan tehokkaiden tilaratkaisujen kysyntä kasvaa. Aulis Lundell Oy on solminut yhteistyösopimuksen muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja DEN Finland Oy:n kanssa, minkä myötä talopakettien ostajat voivat valita koteihinsa tilaa säästävät, seinän sisään liukuvat Liune-väliovet laajasta valikoimasta.

“Liune-väliovien kysyntä on vuodessa kasvanut viidenneksen, ja seuraavassa kasvupyrähdyksessä partneruudet ovat keskiössä. Olemme innoissamme, että saimme talotehdaskumppaniksemme DEN Finlandin, joka ammentaa pitkästä perinteestä ja osaamisesta, mutta samalla panostaa voimakkaasti uusiin ratkaisuihin”, sanoo Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell.

DEN Group on muuttovalmiiden omakotitalojen markkinajohtaja Suomessa. Sen tuotemerkkeihin lukeutuvat Designtalo, Finnlamelli ja K-raudan yhteistyötuotemerkki Ainoakoti. Yhteistyön myötä talopakettien ostajat voivat valita koteihinsa tilaa säästävät, seinän sisään liukuvat Liune-väliovet valmiista valikoimasta.

”Ostajat haluavat nyt standardiratkaisujen sijaan omannäköisiään koteja, joten tarjoamme paljon erilaisia vaihtoehtoja niin rakenneratkaisuihin kuin kodin yksityiskohtiin. Liune on meillä valinnainen ovivaihtoehto, ja se on erittäin suosittu ostajien kiinnostuksen kohdistuessa neliöitään tehokkaisiin koteihin”, kuvailee DEN Finlandin hankintajohtaja Pekka Ervasti.

Yhteistyö laajentaa valikoimaa ja tuo tehoa markkinointiin

Ervastin mukaan DEN Finland otti Liune-väliovet käyttöönsä kolme vuotta sitten. Yhteistyösopimuksen myötä ovet on nyt tuotteistettu osaksi heidän valikoimaansa, ja yritykset panostavat yhteismarkkinointiin.

”Olemme seuranneet mielenkiinnolla Liunen kovaa nousua markkinoilla. Kasvavan suosion salaisuus on yksinkertainen perusidea, joka säästää tilaa. Lisäksi pelkistetty ja tyylikäs design istuu suomalaisiin koteihin”, Ervasti miettii.

Talomallista riippuen liukuva väliovi valitaan tällä hetkellä 30-40 prosenttiin DEN Finlandin taloista. Eniten menekkiä on olohuoneen ja makuuhuoneen välisille lasioville sekä pienten tilojen kuten kodinhoitohuoneiden ja vaatehuoneiden oville. Ervastin mukaan Liune-ovet ovat saaneet hyvää palautetta, ja ne tukevat tehokkaiden pohjaratkaisujen suunnittelua.

DEN Finland on tyytyväinen Aulis Lundell Oy:n logistiikkaan, jossa asennuskehikot toimitetaan väliseinien Gyproc-rakennuslevyjen mukana.

”Liunen asennusvalmis ratkaisu on omaa luokkaansa, se on nopea asentaa työmaalla. Tämä säästää aikaa, rahaa ja vaivaa”, Ervasti kehuu.

***

Tällainen on suomalainen unelmakoti vuonna 2019

DEN Finlandin mukaan suomalainen unelmakoti on kooltaan 120-200m2 sijainnistaan riippuen – pääkaupunkiseudulla rakennetaan isompaa kahteen kerrokseen, muualla vähän pienempää yhteen tasoon.

Yhä useampi suosii rakentamisen helppoutta valiten mahdollisimman valmiin toteutusratkaisun ja muokkaa sen mieleisekseen. Unelmatalo halutaan rakentaa hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen, mieluiten vesistön äärelle.

Rakenneratkaisuissa suositaan ekologisuutta ja energiatehokkuutta, ja pohjaratkaisu optimoi tilankäytön. Makuu-, työ- ja vierashuoneista nipistetään neliöitä yhteisille tiloille, joiden avaruutta korostetaan näyttävällä huonekorkeudella. Sauna- ja pesutiloihin valitaan tilanjakajaksi lasiseinät luomaan tilantuntua.

Uusi unelmakoti on avaimeton, ja se on varustettu kodinturvajärjestelmällä. Tämä ja kaikki muutkin ratkaisut tähtäävät siihen, että asuminen on mahdollisimman helppoa ja viihtyisää.