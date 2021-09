Liza Marklund tekee upean paluun hyytävällä Napapiiri-dekkarilla

Teini-ikäiset tytöt pitävät kirjakerhoa syrjäisessä pikkukaupungissa pohjoisella napapiirillä. On kesä 1980, kun yksi heistä katoaa. Tytön mestattu ruumis löytyy 40 vuotta myöhemmin, muurattuna sillan perustuksiin.

Tapauksen tutkintaa johtaa paikallinen poliisipäällikkö Wiking Stormberg, joka oli ikätovereidensa päiväunien kohde 1980-luvulla. Selvittäessään nuoruuden kesän tapahtumia hän huomaa pian olevansa itse vuosikymmenten takaisen draaman keskipiste.

Napapiiri ilmestyy 30.9.2021 ja aloittaa uuden, odotetun dekkarisarjan.

Ruotsin suosituimpiin kirjailijoihin kuuluva Liza Marklund (s. 1962) syntyi Pålmarkin kylässä Norrbottenissa, Ruotsissa. Ennen kirjailijanuraansa Marklund työskenteli siivoojana Ruotsissa, oliivien pakkaajana Israelissa, tarjoilijana Lontoossa ja statistina Hollywoodissa sekä useissa ruotsalaisissa tiedotusvälineissä, mm. toimittajana Arbetaren-, Aftonbladet- ja Expressen-lehdissä, päätoimittajana Metro-lehdessä ja uutispäällikkönä TV4:ssa.

Marklundin romaaneja on käännetty 30 kielelle, mm. englanniksi, italiaksi, kreikaksi, ranskaksi ja saksaksi, ja niitä on myyty lähes 20 miljoonaa kappaletta. Hän on saanut teoksistaan lukuisia palkintoja. Uutispommi-romaanista hän sai Jury-lehden Poloni-dekkaripalkinnon, Svenska Deckarakademin esikoispalkinnon ja lisäksi kirja nimettiin vuoden parhaaksi ruotsalaiseksi rikosromaaniksi.

SKTF (Sveriges Kommunal Tjänstemanna Förening) valitsi Marklundin vuoden kirjailijaksi hänen julkaistuaan Studio Sexin. Studio Sex nimettiin samana vuonna vuoden parhaaksi rikosromaaniksi.

SKTF valitsi Paratiisin vuoden kirjaksi 2001 ja se sai myös Platinum Paperback -palkinnon vuonna 2003.

Liza Marklund asuu Tukholmassa ja Marbellassa. Hän omistaa Piratförlaget-kustantamon yhdessä Jan Guilloun ja Ann-Marie Skarpin kanssa. Vuonna 2004 Liza Marklund nimitettiin Unicefin Hyvän tahdon lähettilääksi.