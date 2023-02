Lobbaus avoimemmaksi ja arkipäiväisemmäksi – Eduskunta hyväksyi avoimuusrekisterilain sisällön

”Avoimesti ja laajalla pohjalla valmistellun lain tarkoituksena on lisätä lobbauksen avoimuutta yhteydenpidossa ministeriöihin ja eduskuntaan. Samalla se on omiaan parantamaan lobbauksen hyväksyttävyyttä osana valtion demokraattista lainvalmistelua ja päätöksentekoa. Kyse on myös lobbauksen arkipäiväistämisestä”, korostaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja Tuomo Yli-Huttula, joka Edunvalvontafoorumin puheenjohtajana on ollut lakia valmistelleen oikeusministeriön asiantuntiaryhmän jäsen.

Suomalaista lobbarikenttää monipuolisesti edustava Edunvalvontafoorumi on tiiviisti osallistunut lain valmisteluun. ”Alusta pitäen olemme painottaneet sitä, että lain on turvattava eri intressitahojen sujuva vuoropuhelu poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Sääntely ei saa myöskään rajoittaa kansanedustajien mahdollisuuksia ja halukkuutta tavata yhteiskunnan toimijoita laajalti.”



Valmistelun aikana on paljon kiinnitetty huomiota lobbareille tulevaan hallinnolliseen taakkaan, joka lopullisessa esityksessä on karsittu kohtuulliseksi. Soveltamisalan rajaaminen eduskuntaan ja ministeriöihin keventää hallinnollista taakkaa, kun virastoihin tai muihin valtionhallinnon toimijoihin kohdistuvaa yhteydenpitoa ei tarvitse ilmoittaa. Sääntelyn ulkopuolelle jää ruohonjuuritason kansalaistoiminta ja suurin osan pienistä yhdistyksistä, joiden lobbaustoiminta on satunnaista ja pienimuotoista.



Kaksi kertaa vuodessa verkossa tehtävän toimintailmoituksen on lakiesityksen mukaan oltava toteutukseltaan mahdollisimman kevyt ja käyttäjäystävällinen.



Lobbauksen avoimuuden lisäämisellä turvataan kuulemisen laaja-alaisuus. Taitava poliitikko kuuntelee erilaisia näkemyksiä, puntaroi niitä tahollaan ja tekee perustellun päätöksensä. Päättäjä, joka kuuntelee vain oman viiteryhmänsä näkemyksiä, ei näe kokonaisuutta eikä pysty edistämään asioita demokraattisessa prosessissa.



Finanssiala ry on jo vuodesta 2020 alkaen avannut omaa vuosittaista vaikuttamistyötään julkistamalla verkkosivuillaan, keitä poliittisia päättäjiä se on lobannut tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissaan.



Eduskunta käsitteli avoimuusrekisterin lakiesitystä lakivaliokunnan mietinnön pohjalta.



avoimuusrekisteri.fi -palvelu avautuu 1.1.2024