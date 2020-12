Lontoosta eilen saapuneille lentomatkustajille järjestettiin ylimääräinen testaus ja annettiin erillisohjeet

Viikonlopun aikana saatu tieto Britanniassa leviävästä koronaviruksen muunnoksesta aiheutti poikkeustoimenpiteitä Helsinki-Vantaan lentokentällä myöhään sunnuntaina 20.12.2020.

Britanniassa on löydetty koronaviruksen muunnos, jonka epäillään olevan aiempaa tartuttavampi. Olemassa olevan tiedon mukaan muuntunut virus ei aiheuta vakavampaa sairautta.

Eilen illalla Lontoosta klo 23 jälkeen saapuneen lennon kaikki noin 170 matkustajaa ohjattiin koronavirusnäytteenottoon. ”Lento ei ollut alun perin testattavien lentojen listalla, mutta saatuamme asiasta tiedon, järjestimme lentokentälle ylimääräistä näytteenottohenkilökuntaa. Britanniasta tulleiden testit saatiin tehtyä noin parissa tunnissa ilman häiriötä muulle testitoiminnalle”, kertoo lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo.

Hirvensalo kertoo, että testaukset sujuivat hyvässä hengessä. Testauksen yhteydessä matkustajille annettiin tiukennetut omaehtoisen karanteenin ohjeet kuulutuksilla, henkilökohtaisesti näytteenoton yhteydessä sekä kirjallisesti.

Mikäli matkustajien näytteistä löytyy koronavirustartuntoja, tullaan näistä näytteistä vielä erikseen tutkimaan, onko kyseessä muuntunut kanta viruksesta.

”Yhteistyössä eri viranomaisten kanssa olemme tänään yhteydessä kaikkiin matkustajiin näytevastausten valmistuttua. Kaikki matkustajat, joiden näytevastaus on negatiivinen, ohjataan uuteen testiin kolmen vuorokauden kuluttua”, kertoo ylilääkäri Asko Järvinen.

Britanniasta saapuneiden tiukennettu omaehtoinen karanteeni jatkuu, kunnes toisen näytteen tulos on saatu ja on osoittautunut negatiiviseksi. Mikäli matkustaja kieltäytyy toisesta näytteestä, häneen ollaan yhteydessä ja hänen tulee jatkaa omaehtoista karanteenia 10 vuorokauden ajan.

Vi publicerar detta pressmeddelande på svenska inom kort på vår webbplats.

We will publish this press release in English shortly on our web site.