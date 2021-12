Loppuvuoden alennusmyynnit aiheuttavat paineita yritysten verkkokauppojen toimivuudelle

Viime vuoden joulukuussa koko vähittäiskaupan myynti oli melkein viisi miljardia euroa, mikä oli 810 miljoonaa euroa enemmän kuin keskimääräinen kuukausimyynti.



“Loppuvuoden alennusmyynnit sekä koronaviruksen jatkuminen ja uusi omikronmuunnos asettaa lisäpaineita vähittäiskauppiaille. Pääosa kaikesta kaupanteosta kulkee verkon kautta, jopa maksutapahtumat kivijalkamyymälöissä käteisen käytön vähentyessä. Toimintavarma datansiirto on tulevaisuudessa vähittäiskauppiaiden elinehto. Voittajina selviävät ne, joiden verkkokaupat ja niiden toimivuus on kunnossa”, sanoo Equinix Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.



Hyväkään verkkosivu ei pelasta vähittäiskauppiasta ilman keskeytyksetöntä tietoliikennettä ja toimivaa yhteyttä pilveen. Tilastokeskuksen mukaan verkkosivujen toimivuutta tukevat pilvipalvelut ovat käytössä harvimmin vähittäiskaupan toimialalla, vain 44 prosentilla yrityksistä. Noin 50% koko maailman pilviliikenteestä kulkee Equinixin kautta.

“Vähittäiskauppiaiden on kurottava umpeen fyysisten kauppojen ja verkkokauppojen välinen kuilu. Monet vähittäiskaupat ovat ottaneet käyttöönsä uusia digitaalisia toimintoja. Verkkosivustojen lisääntynyt monimutkaisuus tuo kuitenkin tarpeen lisätä verkon kaistanleveyttä, erityisesti joulualennusten kaltaisten myyntipiikkien aikaan”, tiivistää Holopainen.

Equinixin uusimman Global Interconnection Index -raportin mukaan pandemia on pakottanut yritykset jopa “digitaaliseen ylikiihtymiseen”. Tukku- ja vähittäiskauppojen odotetaan maailmanlaajuisesti lisäävän suorien keskinäisten datayhteyksien kaistanleveyttä 46 prosentin ennustetulla vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR) vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on linjassa vähittäiskauppiaiden kasvavaan kysyntään siirtää liiketoimintaansa verkkoon. Vähittäiskauppiaiden suurin tarve on helpottaa digitaalista integraatiota aina toimitusketjuista verkkokauppaan ja fyysiseen myymälään asti. Pandemian aiheuttamat ongelmat ja aukot toimitusketjuissa vaikuttavat vähittäiskauppiaisiin myös myyntipiikkien ulkopuolella.



“Kauppojen lisäksi logistiikka-ala on riippuvainen digitaalisista ratkaisuista ja suorista yhteyksistä. Jos vähittäiskauppiaat voisivat yhdistää liiketoimintansa eri osat digitaalisesti, he voivat saada ajankohtaisen kuvan varastostaan. Tämän kautta kauppiaat pystyvät varmistamaan reaaliajassa tuotteiden riittämisen, sekä seuraamaan varastotilannettaan piikkien varalta. Myynnin ja asiakaskokemuksen kannalta on kriittistä, että vähittäiskauppiailla on lähettää tavara ajoissa ostajalle”, päättää Holopainen.

Equinix toimittaa digitaalisen infrastruktuurin maailmalle. Johtavat digiyritykset valjastavat luotetun alustamme menestyksensä moottoriksi yhdistämällä tärkeän infrastruktuurinsa suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksiemme kautta. Autamme asiakkaitamme tavoittamaan kaikki sijainnit, kumppanit ja mahdollisuudet, joita ne tarvitsevat kilpailuetunsa kasvattamiseen. Equinixin avulla yritykset voivat skaalata ketterästi, vauhdittaa uusien digitaalisten palveluiden markkinoille tuomista, toimittaa maailmanluokan kokemuksia ja moninkertaistaa arvonsa. www.equinix.fi