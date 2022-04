Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää alueellisen valmiusharjoituksen Varsinais-Suomessa syyskuussa 2022

Lakisääteisiä valmiusharjoituksia toteutetaan säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Varsinais-Suomen syyskuisessa AURORA22-harjoituksessa ja Satakunnan toukokuisessa EMMA22-harjoituksessa harjoitellaan molemmissa samaa teemaa, väestönsuojelua. Tehtävissä perehdytään eri toimijoiden rooleihin ja tarvittaviin yhteistoimintajärjestelyihin annetun lähtökohtatilanteen pohjalta. Harjoitusten päätavoitteena on kuntien harjoittaminen toimimaan vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa.

Säännöllinen harjoittelu tukee suunnitelmallista varautumista

Aluehallintovirastolle on säädetty useita varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Yksi tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, eli laajimmillaan kunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoiminen.

-Harjoituksen kuvitteellisena lähtökohtatilanteena on tarve siviiliväestön evakuoinnille eräiden kuntien alueilta toisten kuntien alueille. Harjoittelemme siis tilannetiedon kokoamista, toimintasuunnitelmien tekemistä ja erityisesti yhteistoimintaa. Kuntien omien valmiussuunnitelmien lisäksi tarvitaan yhteistoimintamalleja tilanteeseen, jossa väestö pitää saada fyysisesti siirrettyä toisaalle, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Aluehallintovirastojen johtamia alueellisia valmiusharjoituksia on järjestetty vuodesta 2010 alkaen. Kaikkien Varsinais-Suomen kuntien odotetaan osallistuvan AURORA22-valmiusharjoitukseen. Harjoitus on koettu ennakkopalautteen mukaan hyvin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

Media on tervetullut harjoituksen tiedotustilaisuuteen, jossa on mahdollisuus kuvata ja haastatella osallistujia. Tiedotustilaisuudesta tulee erillinen kutsu.

Lisätietoja

Laki aluehallintovirastoista (toimiala ja tehtävät 4 §)

Medialle

pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo, unto.usvasalo@avi.fi, p. 0295 018 147

Lounais-Suomen aluehallintovirasto