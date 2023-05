Loviisan Keitalavikenillä selvitetään kunnostusmahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Loviisan kaakkoisosassa sijaitseva Keitalaviken on osa vanhaa merenlahtea, kluuvi, joka on vähitellen kuroutunut irti merestä.

Kluuviin tulevan veden määrä on vähentynyt merkittävästi 1970-luvulla tehdyn Storbäckenin ojitushankkeen seurauksena. Aiemmin Keitalavikeniin laskenut puro kaivettiin tuolloin laskemaan suoraan mereen. Tämä on johtanut Keitalavikenin kuivumiseen ja umpeenkasvuun, joka on todennäköisesti vähentänyt esimerkiksi kalojen lisääntymismahdollisuuksia.

Keitalavikenin ja läheisen Vedaträsketin alueen kunnostusmahdollisuuksia selvitetään nyt Uudenmaan ELY-keskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöllä. Keitalavikenin kaltaiset rannikon pienvedet ovat arvokkaita luontokohteita, joilla on rikas omalaatuinen lajisto. Ne ovat myös tärkeitä kalojen lisääntymisalueita.

Alueella tehdään kuluvan kevään ja kesän aikana konsulttityönä luontoselvitystä, jossa kartoitetaan muun muassa kasvillisuutta, linnustoa ja luontotyyppejä. Samalla tullaan kuvaamaan droonilla eli kopterikameralla ilmakuvia kunnostussuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selvittää myös Keitalavikenin ja sen edustan merialueen vedenlaatua.

Helmi-ohjelmalla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja ei edellytä alueen suojelua.