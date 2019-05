Lucas Cranachin näyttely vihdoin Suomeen

Kotimuseon joulu − Juhlakattauksia Bulevardilla 30.11.2018 09:08:46 EET | Tiedote

Tänä vuonna Sinebrychoffin taidemuseon joulu on erityisen elämyksellinen. Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon saleihin on katettu hienoimmat posliinit ja pellavadamastiset pöytäliinat, joita on käytetty mm. kenraalikuvernööri Nikolai Adlerbergin ja Mannerheim-suvun kodeissa. Toteutimme joulukattaukset 1800-luvun loppupuolen tyyliin yhdessä Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry:n kanssa. Asiantuntijana on toiminut ystäväyhdistyksen hallituksen jäsen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki. Kotimuseon joulupöydät ovat katettuina 1.12.2018-3.2.2019.