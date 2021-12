Lukiolaisten talousosaamisen näytönpaikka heti loppiaisen jälkeen – Kouluilla viime hetket ilmoittautua Talousguruun!

Talousguru on vuotuinen lukiolaisten taloustietokilpailu, joka testaa osallistujien ymmärrystä talouden ilmiöistä. Suomeksi ja ruotsiksi järjestettävään kilpailuun osallistuvia lukioita eri puolilta Suomea on viime vuosina ollut 130–140 kappaletta. Parhaillaan meneillään on lukioiden ilmoittautumisen loppusuora – nyt ilmoittautuneita lukioita on 112. Ilmoittautuminen päättyy 22.12.2021.

Alkukilpailu käydään kirjallisessa muodossa. Sen perusteella kustakin lukiosta lähetetään kilpailun paras vastaus valtakunnalliselle raadille, joka valikoi loppukilpailuun 14 finalistia. Loppukilpailussa on kirjallinen ja suullinen osuus, jossa finalistit joutuvat puolustamaan arvottuja väitteitä toisiaan vastaan pariväittelyissä.

”Talousgurun loppuväittelyt ovat hämmästyttävän kiinnostavaa seurattavaa, sillä monilla loppukilpailuun selvinneellä on taloudesta suuri tietämys. Loppukilpailun väittelyitä voi seurata maaliskuun 9. päivänä suorana lähetyksenä Kauppalehden verkkosivuilta. Alkukilpailu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden treenata yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksia varten”, sanoo kilpailua Finanssiala ry:ssä koordinoiva kehityspäällikkö Jussi Karhunen.

Viime keväänä kilpailu jäi väliin koronan vuoksi.

Talousgurun kautta suoria opiskelupaikkoja 8 yliopistossa

Talousgurun kautta kilpailussa menestyneet oppilaat ovat voineet saada itselleen opiskelupaikan yliopistossa jo kilpailun alkutaipaleilta lähtien. Vuosien varrella mukaan on tullut uusia opiskelupaikan tarjoajia, ja nykyisellään finalistien ulottuvilla on jatko-opintopaikkoja kauppatieteissä peräti kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa:

– Aalto-yliopisto

– Helsingin yliopisto (taloustiede valtiotieteellisessä tiedekunnassa)

– Itä-Suomen yliopisto

– Jyväskylän yliopisto

– Svenska Handelshögskolan

– Tampereen yliopisto

– Turun yliopisto

– Vaasan yliopisto

Kannustaa ajankohtaisen talousuutisoinnin seuraamiseen

Talousguru on kautta aikain kannustanut ajankohtaisen talouskeskustelun ja -uutisoinnin seuraamiseen – kilpailua tukeva Kauppalehti tarjoaa kaikille kilpailuun osaa ottaville lukiolaisille ja kilpailua kouluissa järjestäville opettajille Kauppalehden digilukuoikeuden kahdeksi kuukaudeksi aikavälillä 15.11.–15.1. Lehteä voi käyttää esimerkiksi opetuskäytössä ja kilpailuun valmistautumisessa.

Talousgurun järjestävät yhdessä Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry sekä FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat Kauppalehti, Talous ja nuoret TAT, Taloustoimittajat ry ja Suomen lukiolaisten liitto.