Lukion kielten opetuksen tulevaisuus ei ole niin synkkä - Digiluokka auttaa lukioita kieltenopetuksen haasteissa

Lukiolaisten kielten opiskelumahdollisuudet eivät ole niin yksipuoliset ja synkät, kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää. Lukioiden kielten opetuksen yhtenä pelastajana toimii opettajaosaamisen ja tietotekniikan luova hyödyntäminen, johon Digiluokka-opetuskonsepti perustuu. Digiluokka-palvelun avulla jo noin 100 lukiota ympäri Suomea on tarjonnut mm. B3-kielten opetusta opiskelijoilleen lähiopetuksena, vaikka lukioon ei olekaan syntynyt omaa opetusryhmää. Ensi lukuvuodeksi Digiluokan opetustarjonta laajenee siten, että myös A-kielten opiskelu on mahdollista minkä tahansa lukion opiskelijalle online-lähiopetuksena.

Digiluokan opetus ei juurikaan eroa tavallisesta luokkaopetuksesta

Digiluokka-opetuspalvelu on TutorHouse Oy:n kehittämä, vuonna 2017 käyttöön otettu online-lähiopetustapa lukioihin. Sen kautta lukiolaiset voivat opiskella niitä kursseja, joita heidän oma koulunsa ei voi järjestää. Digiluokka on uudenlainen etäopetuksen sovellus, jossa pääpaino on ryhmämuotoisessa, pätevän opettajan johdolla tapahtuvassa opetuksessa. Opetus on online-lähiopetusta. Oppitunnit ovat reaaliaikaisia ja pidetään sovittuina ajankohtina - aivan kuten tavallisessa luokassa.

Helsingin yliopisto selvitti 2,5 vuotta kestäneessä tutkimushankkeessaan Digiluokan opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä online-lähiopetuksesta. Tutkijat Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala totesivat joulukuussa 2019 julkaistussa tutkimuksessaan, että Digiluokan opetustilanteet ovat hyvin samanlaisia kuin tavallisessa luokkaopetuksessa. He eivät havainneet suuria eroja näiden kahden välillä, ja opiskelijat pitivät online-oppitunteja ”ihan tavallisina oppitunteina”.

Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelijat arvostivat erityisesti opettajan vahvaa läsnäoloa ja ohjausta. Verrattuna perinteisiin, itsenäisesti suoritettaviin verkkokursseihin, lukiolaiset kokivat Digiluokan vuorovaikutteisen opetuksen toimivana ja hauskana tapana opiskella.

Digiluokka laajentaa ja turvaa lukioiden lähiopetustarjontaa

Valtakunnallisesti lukiokoulutus on tällä hetkellä isojen haasteiden edessä sekä sisäisen muuttoliikkeen että ikäluokkien pienenemisen takia. Samalla esimerkiksi kiinnostus kielten opiskelua kohtaan on laskenut jo pidemmän aikaa. Alueellisesti joihinkin oppiaineisiin on tällä hetkellä vaikeaa rekrytoida päteviä opettajia. Mikäli näiden haasteiden seurauksena opetustarjonta oman paikkakunnan lukiossa alkaa kaventua ja opetuksen määrä ja laatu kärsiä, osa lukiolaisista valitsee oman lukion sijasta opiskelupaikaksi kasvukeskuksen isomman lukion.

Digiluokka laajentaa lukion omaa lähiopetustarjontaa. Tyypillisimmillään lukio-opiskelijat opiskelevat Digiluokassa esimerkiksi kieliä, katsomusaineita tai jopa eri oppiaineiden pakollisia kursseja. Lukiolainen saa siis pätevän opettajan antamaa lähiopetusta kaikkiin häntä kiinnostaviin oppiaineisiin – omassa lukiossa. Online-lähiopetus turvaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista, kun lukiolaisilla on mahdollisuus opiskella lähiopetuksena mitä tahansa oppiaineita omassa lukiossa. Digiluokan opetukseen osallistuminen on lukiolaiselle maksutonta kuten muukin lukiokoulutus.

Ensimmäiset yo-kirjoittajat Digiluokasta syksyllä 2019

TutorHousen Digiluokka ei anna mahdollisuutta pelkästään yksittäisten kurssien suorittamiseen paikasta riippumatta, vaan opiskelija voi halutessaan opiskella Digiluokassa jonkin oppiaineen koko lukio-oppimäärän. Viime syksynä ylioppilaskirjoituksiin osallistui ensimmäistä kertaa opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet esimerkiksi kaikki ranskan kielen kurssit Digiluokassa. Online-lähiopetuksessa opiskelu on laadukasta ja oppimistulokset ovat täysin verrattavissa muuhun kouluopetukseen – tämä mahdollistaa opiskelijalle osallistumisen myös haluamansa oppiaineen ylioppilaskirjoituksiin turvallisin mielin.

