Lukiot turvaavat elinvoimaansa ja lisäävät opetuksen tasa-arvoa ennakkoluulottomilla ratkaisuilla

TutorHouse Oy on vuonna 2010 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, jonka taustalla on opetusalan ammattilaisia. Toimintamme tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osaamista ja lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla perheiden lasten tarpeisiin valmentavaa opetusta kaikentasoisille oppijoille. Yrityksen perustaminen lähti liikkeelle käytännön havainnoista, jotka liittyivät lapsiperheiden - lasten, nuorten ja huoltajien - arkeen. Lapsiperheet halusivat - eri syistä - heidän tarpeisiinsa räätälöityjä julkista opetusta täydentäviä yksilöllisiä opetuspalveluita. Toiset halusivat kehittyä "hyvästä parhaaksi", toiset tarvitsivat perinteistä tukiopetusta. Vuodesta 2016 alkaen TutorHousen pääomistaja on ollut Sanoma Pro. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt TutorHouse Oy:lle ja sen opetuspalveluille oikeuden käyttää Avainlippu-Suomalaista palvelua -tunnusta. TUTORHOUSE on TutorHouse Oy:n tavaramerkki.