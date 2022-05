Lukukausimaksut tuhoaisivat suomalaisen hyvinvointivaltion!

“Lukukausimaksut esitellään työryhmän loppuraportissa toimena, joka takaisi osaamisen ja osaajien riittävyyden Suomessa. Väite on täysin käsittämätön, sillä Suomi on noussut maailmaan varakkaimpien maiden joukkoon nimenomaan laadukkaan, maksuttoman koulutusjärjestelmämme ansiosta. Pekka Ala-Pietilän puheenjohtaman työryhmän esitys romuttaisi koulutusjärjestelmämme täysin. Ainoastaan maksuttoman koulutuksen avulla voimme taata riittävän määrän huippuosaajia vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin”, julistaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Opiskelijat velkaantuvat jo nyt hurjaa vauhtia opintotuen lainapainotteisuuden vuoksi. Lukukausimaksut hidastaisivat paitsi opiskelijoiden siirtymistä työelämään, myös kasvavien opintolainojen takaisinmaksua. Opiskelijoiden velkaantuminen ja huoli toimeentulosta ovat jo nyt vakavia ongelmia, jotka näkyvät opiskelijoiden lisääntyneinä mielenterveysongelmina. Sen sijaan, että opiskelijoita kuritettaisiin lukukausimaksuilla, tulisi opintorahaa korottaa sadalla eurolla, muuttaa asumistuki yksilökohtaiseksi ja pitkässä juoksussa siirtyä kohti perustuloa”, jyrähtää puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Maksuton koulutus on itseisarvo ja hyvinvointivaltion tukipilari. Kaikkien saatavilla oleva koulutus on nostanut meidät köyhyydestä kansainvälisen kehityksen huipulle. Koulutuksen maksuttomuudesta huolimatta koulutus on edelleen Suomessa vahvasti periytyvää, sillä korkeakoulutettujen vanhempien lapset tähtäävät duunariperheiden lapsia useammin korkeakoulututkintoon. Lukukausimaksut syventäisivät tätä trendiä entisestään. Maksullinen koulutus vähentäisi sosiaalista siirtyvyyttä ja sen myötä osaajia, mikä olisi Suomen talouden ja tulevaisuuden tuho”, muistuttavat puheenjohtajat Haavisto ja Seppälä.