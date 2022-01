Lukutaito – tie tulevaisuuteen. PISA 2018 Suomen pääraportti arvioi lukemista ja oppimista monesta näkökulmasta

Kansainvälinen PISA (Programme for International Students Assessment) on kolmen vuoden välein toteutettava tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä.

PISA 2018 -tutkimuksen ensitulokset julkaistiin 2020 joulukuussa. Nyt julkistettava pääraportti koostuu 12 vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista. Lukemista ja oppimista lähestytään kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat hyvän lukutaidon kehittäminen, oppimisen moninaisuus sekä perusopetuksen jälkeisten tarpeiden ja tavoitteiden tarkastelu.

Kirjan artikkeleissa pohditaan muun muassa digitekstien vaikutusta lukutaitoon, lukutaidon merkitystä koulunkäynnille sekä taitotasoltaan ja taustaltaan erilaisten nuorten koulupolkuja.

Arviointi tehdään kolmen vuoden välein

Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000. Tuolloin arvioinnin pääalueena oli lukutaito, ja ympäri maailmaa otsikoihin nousi Suomi, joka saavutti korkeimman pistemäärän lukutaidon osaamisessa.

Tämän jälkeen PISA-arviointi on toteutettu kolmen vuoden välein siten, että pääarviointialueena on vuoron perään ollut lukutaidon lisäksi matematiikka ja luonnontieteet. Pääalueen arviointi on kattava, kun taas sivualueiden osalta seurataan lähinnä oppimistulosten yleistä kehitystä.

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen arvioinnin pääalueena oli lukutaito jo kolmannen kerran PISA-historian aikana. Lukutaito on keskeinen pohja niin opiskelulle, lukunautinnolle, yhteiskuntaan osallistumiselle kuin oman identiteetin kehittämisellekin. Hyvä lukutaito luo vakaan pohjan, joka auttaa etenemään elämän poluilla.

Lisätiedot:

Juhani Rautopuro

Tutkimusprofessori

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

juhani.rautopuro@jyu.fi

puh. 040 805 4936

Raportti

Kaisa Leino, Juhani Rautopuro, & Pirjo Kulju (toim.) (2021). Lukutaito – tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 82. Raportti on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2

Julkistustilaisuus pidetään verkossa tiistaina 11.1. klo 13.00–14.30:

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Lukutaito – tie tulevaisuuteen. Ohjelma: https://r.jyu.fi/Ein

Katseluosoite: https://r.jyu.fi/ruusupuisto110122. Yleisö voi lähettää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Tilaisuus tallennetaan JYU Moniviestimeen.