Lukuvuosi alkaa: Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään, vieraita kieliä ekaluokkalaisille, jatkuva haku Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Lukuvuosi alkaa Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa torstaina 9. elokuuta. Ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa lukuvuosi alkaa puolestaan tiistaina 14. elokuuta. Helsingin aikuislukio aloittaa tiistaina 28. elokuuta. Varhaiskasvatuksessa uusi lukuvuosi alkaa myös ja kaikki päiväkodit ovat aukaisseet ovensa kesätauon jälkeen viimeistään 6.8. alkaen. Esiopetuksessa aloittavia lapsia on noin 5 500 ja ekaluokkalaisia noin 6 000. Kaupungin lukioissa ja Stadin ammattiopistossa aloittaa yhteensä noin 5 000 uutta opiskelijaa.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään

Helsinki on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kuntakokeilussa. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä.



Ekaluokkalaiset aloittavat kielten opiskelun välittömästi ja kaksikielisen opetuksen määrää kasvatettu

Tästä syksystä alkaen ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen (A1-kieli) opetus aloitetaan Helsingin kouluissa jo ensimmäiseltä luokalta. Suomenkielisessä perusopetuksessa kielivaihtoehtoja on 9: englanti, ranska, saksa, ruotsi, venäjä, espanja, kiina, viro ja saame. Kaikissa kouluissa alkaa 1. luokalla englannin opetus, ranskan ryhmiä alkaa 11 koulussa, saksan ryhmiä kolmessa ja kiinan kahdessa koulussa. Muista kielistä ryhmät alkavat yhdessä koulussa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa ensimmäinen vieras kieli on suomi.



Varhain aloitettu kielenopiskelun ansiosta oppilaiden kielitaito kehittyy aikaisempaa paremmaksi erityisesti suullisen kielitaidon osalta. Ensimmäisinä vuosina kieltä opiskellaan toiminnallisesti ja sitä opitaan osana oppilaan toimintaa ja tekemistä, jossa on mukana leikkiä ja laulua. Kaupunkistrategian mukaisesti kielen opiskelun aloittaminen 1. vuosiluokalta antaa helsinkiläisille lapsille entistä vankemman perustan elinikäiselle kielten oppimiselle. Kaikille koululaisille yhteistä A1-kieltä opetetaan suomenkielisissä kouluissa kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisellä vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja kaksi vuosiviikkotuntia toisella vuosiluokalla 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielisissä kouluissa ensimmäisellä vuosiluokalla suomea opetetaan yhden vuosiviikkotunnin verran ja toisesta vuosiluokasta eteenpäin kahden vuosiviikkotunnin verran 1.8.2018 alkaen.



Kaksikielistä opetusta järjestettiin viime lukuvuonna yhteensä 17 koulussa: englantia 6 koulussa ja espanja, kiinaa ja viroa jokaista yhdessä koulussa, venäjää kahdessa sekä ruotsin kielikylpyä 6 koulussa. Tänä syksynä käynnistyy kaksikielinen suomi-englanti -opetus vielä 6 koulussa ja yhdessä suomi-saame -opetus. Yhteensä kaksikielistä opetusta tarjotaan siis yhteensä 24 koulussa eli melkein kolmasosassa kouluista tarjotaan kaksikielistä opetusta.



Opetussuunnitelmauudistus etenee

Nykyisissä opetussuunnitelmissa koko kaupunki toimii oppimisen ympäristönä, asioita opitaan yhdessä tekemällä sekä tutkimalla ja teknologia on luonnollinen osa oppimista kaikenikäisillä. Opetussuunnitelman oppiaineiden sisällöt vastaavat entistä paremmin tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Peruskoulujen opetussuunnitelmauudistus jatkuu tänä syksynä, kun 8. vuosiluokalla otetaan käyttöön oppiaineiden uudet opetussuunnitelmat ja tuntijako. Vuonna 2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman yleiset osat ovat olleet voimassa myös yläkouluissa jo kahden vuoden ajan. Helsingin kouluissa panostetaan ilmiöpohjaiseen oppimiseen, jossa todellisen maailman ilmiöitä tarkastellaan ja tutkitaan yli oppiainerajojen. Myös arviointia ja portfolio-oppimista kehitetään, osana elinikäistä oppimista.



Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea ympäri vuoden

Ammatillisen koulutuksen uudistus on tuonut mukanaan opiskelijoille räätälöitävät yksilölliset opintopolut, ja opiskelijan tarvitsee suorittaa vain se osaaminen, joka häneltä puuttuu. Yksilöllisyyden vastapainona Stadin ammatti- ja aikuisopisto korostaa yhteisöllisyyttä. Opiskelemaan voi nykyään hakea ympäri vuoden ja jatkuvasta hausta saa tietoa Stadin ammattiopiston verkkosivuilta https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/. Stadin ammattiopistossa uusien opiskelijoiden opinnot alkoivat maanantaina 6. elokuuta. Jatkavien opiskelijoiden lukuvuosi alkaa keskiviikkona 1. elokuuta ja lähiopetus maanantaina 13. elokuuta.



Helsingin lukioilla erityistehtäviä ja painotuksia

Jokaisessa kaupungin lukiossa hyvää oppimista edistetään käyttämällä yksilöllisiä oppimismenetelmiä sekä hyödyntämällä digitaalisuutta ja vertaisoppimista. Kaupungin kaikissa 15 lukioissa on joko valtakunnallinen erityistehtävä tai painotus. Helsingin suosittuihin lukioihin haetaan paljon myös Uudenmaan ulkopuolelta.



Työväenopiston kursseille ilmoittaudutaan 13. elokuuta alkaen

Helsingin työväenopiston ja Helsingin Arbiksen kausi käynnistyy syyskuussa. Opetustarjonta eli kaikki kurssit, luennot ja tapahtumat löytyvät osoitteesta ilmonet.fi, jossa ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13. elokuuta.



Palveluita yli 136 000 oppijalle

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa palveluita yli 136 000 oppijalle.

• Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsia noin 26 400

• Perusopetuksessa oppilaita noin 43 200

• Lukiossa sekä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa opiskelijoita noin 20 900

• Työväenopistossa ja Arbiksessa kurssilaisia noin 46 000