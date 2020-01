Lumeton talvi muuttaa mökkikauppaa – kaksi asiaa on toisin kuin tavallisesti

Kiinteistömaailman 51. Kiinteistönvälittäjäbarometri: Asuntomarkkina porskuttaa huolimatta ikävistä signaaleista 3.10.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen asuntomarkkina vaikuttaa ainakin toistaiseksi olleen immuuni globaaleille häiriöille. Kuluneen kesäkauden asuntokauppa on sujunut edellisvuotta selvästi paremmin, ja myös eteenpäin katsottaessa ylivoimainen valtaosa välittäjistä odottaa vakaata kehitystä. Kiinteistömaailma Oy:n tuore toimitusjohtaja Risto Kyhälä ei pidä tulosta yllättävänä: maailmantalouden riskejä vastaan suomalaisessa asuntomarkkinassa on poikkeuksellisen monta suojaavaa tekijää. ”Asunto-osakeyhtiöiden hallinta ja hoito ovat huippuluokkaa. Olemme kansainvälisesti kiinnostava vuokramarkkina, meillä on erinomaisesti toimiva asuntorahoitusjärjestelmä ja Suomeen rakennettavien asuntojen laatu on erittäin korkea. Monilla eri perusteilla voi sanoa, että Suomen asuntomarkkina on maailman kärkeä”, Kyhälä sanoo.