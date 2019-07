Lumi julkaisee uuden nahkalaukkumalliston – laukut myyntiin vain Prismoihin

Marketketju haluaa yllättää asiakkaitaan kotimaisten design-brändien yksinoikeusmallistoilla. Kotimainen Lumi Accessories tunnetaan laadukkaista nahkalaukuistaan, joilla on vankka ihailijakuntansa. Nyt Prisma ja Lumi aloittavat yhteistyön, jonka myötä laukut tulevat kaikkien saataville. Uuden ARKI Collection -malliston uniikit laukut tulevat yksinoikeudella myyntiin Prismoihin 17.7. Mallisto sisältää kolme erikokoista laukkua, jotka on suunniteltu avuksi arjen haasteisiin. Suunnittelussa on tavoiteltu keveyttä, toiminnallisuutta ja helppohoitoisuutta. Kaikki turha on karsittu pois. Tämä näkyy myös laukkujen hinnoissa.

Kaikki Prismoihin ja verkkokauppaan myyntiin tulevan laukkumalliston nimi on ARKI Collection, ja sen on suunnitellut Lumin toimitusjohtaja ja perustaja Sanna Kantola.

– Lumi on aiemmin tehnyt yhteistyömallistoja ja tuotteita yrityksille. Prismalle tehty ARKI Collection on ensimmäinen suurelle marketketjulle suunniteltu mallisto. Suunnittelua ohjasi ajatus siitä, millaisia laukkuja arjen pyörittämisessä tarvitaan. Yhteisenä tavoitteena on tarjota arjen luksusta kohtuuhintaan, Kantola kertoo.

– Yhteistyö Lumin kanssa tukee ydinajatustamme, että muoti kuuluu kaikille. Haluamme yllättää asiakkaitamme säännöllisesti ja tuoda kotimaisia design-brändejä mahdollisimman monen ulottuville: laadukkaan nahkalaukun voi nyt ostaa samalla reissulla ruokaostosten kanssa, kommentoi pukeutumisen ja sportin valikoimajohtaja Päivi Hole S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Jos mallisto otetaan hyvin vastaan, yhteistyölle on odotettavissa jatkoa. Prisma on tehnyt vastaavanlaista yhteistyötä esimerkiksi Ivana Helsingin kanssa, joka on suunnitellut Prismalle jo kolme omaa butiikkimallistoa naisten pukeutumisen puolella.

Keveyttä arjen pyöritykseen

ARKI Collection koostuu kolmesta erikokoisesta laukusta, joita yhdistää keveys ja toiminnallisuus. Laukuista on jätetty pois kaikki ylimääräiset metalliosat. Sisätaskun vetoketju on esimerkiksi korvattu kevyemmällä nylon-vetoketjulla. Näin ylimääräistä painoa on saatu pois ja hintaa alas. Keveyttä mietittiin myös, kun materiaali valittiin erilaisten nahkojen joukosta.

– Arki on ihan tarpeeksi raskasta muutenkin. Siksi halusimme tehdä kevyitä laukkuja, joita on ilo kantaa. Niiden materiaali on lehmän nahkaa, joka kestää hyvin käyttöä, paremmin kuin ohuempi lampaan nahka. Luonnollinen pinta on värjätty ja kevyesti pintakäsitelty niin, että se on helppohoitoinen, Kantola kuvailee.

Laukkujen väreiksi on valittu musta ja konjakki, jotka toimivat sesongista toiseen. Musta on ikisuosittu klassikko, jota on helppo yhdistää erilaisiin asuihin. Konjakki on vuosia ollut toinen ykkösväri, jonka suosio ohittaa välillä mustan. Molemmat värivaihtoehdot on saatavana pienessä ja keskikokoisessa Lumi-laukussa, joiden hihnaa voi pitää olalla tai crossbody. Suurinta laukkua on saatavana vain mustana. Työn ja arjen lisäksi pienin laukuista sopii yhtä hyvin juhlaan. Laukut valmistetaan Intiassa Lumin vakituisella sopimusvalmistajalla, jonka työolot on tarkistettu.

Vinkit nahkalaukun hoitoon

Nahka elää tuotteen mukana. Se on monisyinen materiaali, jossa luonnollinen martio saa näkyä. Jos nahan pintaa tarvitsee puhdistaa, se kannattaa tehdä kostealla sienellä, johon voi tarvittaessa pyyhkäistä kevyesti oliiviöljypohjaista palasaippuaa.

– Puhdistetun nahan on tärkeää antaa kuivua kunnolla ennen käyttöä, ettei väri tartu vaatteisiin. Nahalle on olemassa myös omia hoitoaineita. Niistä kannattaa valita tuote, joka ei ole silikonipohjainen. Hoitoaine auttaa nahkaa pysymään pehmeänä ja hyvänä pitkään, Kantola ja Hole vinkkaavat.