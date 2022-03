Lumimassojen sulamisvesistä putkirikkoihin – mitä kotivakuutus korvaa?

FINEn Pankkilautakunta on ratkaissut tänä vuonna lähes 20 phishing-tapausta 20.9.2021 06:45:00 EEST | Tiedote

Valtaosa FINEn Pankkilautakunnan käsittelyyn tänä ja viime vuonna tulleista tapauksista on liittynyt kortti- ja pankkitunnustietojen urkintaan verkossa. Tämän vuoden aikana on annettu lähes 20 ratkaisusuositusta phishing-tapauksissa, joissa asiakkaat ovat erehtyneet asioimaan pankkien verkkosivuilta näyttävillä huijaussivuilla. Myös Microsoftin nimissä tehdyistä huijauksista on annettu useita ratkaisuja. Ratkaisusuosituksia on annettu sekä asiakkaan että pankin eduksi tapauksesta riippuen.