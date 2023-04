Lumme Energialta aidosti kotimainen, Avainlippu-merkitty Aurinkosähkö

Aurinkosähkön tuotanto on Suomessa kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja oli vuonna 2022 jo lähes 600 MW. Potentiaali on suuri ja kasvaa voimakkaasti. Fingridin ennusteiden mukaan aurinkosähkön kapasiteetti tämän vuoden aikana lähes tuplaantuu ja on yli 6-kertainen vuoteen 2030 mennessä.

”Monesti kuullaan sanottavan, ettei aurinkoenergia Suomessa kannattaisi. Tämä ei kuitenkaan pidä alkuunkaan paikkaansa, sillä Suomi on auringontuotantokapasiteetiltaan Keski-Euroopan maiden veroinen. Pimeitä ja pitkiä talvia meillä kompensoi valoisa kesä, jolloin aurinkoa riittää lähes vuorokauden ympäri. Suomessa käytössä oleva aurinkosähkökapasiteetti alkaa olla energiajärjestelmän näkökulmasta jo merkittävä ja kapasiteetti kasvaa koko ajan. Lumme Energia ja Solarigo ovat yhdessä toteuttaneet tästä merkittävän osan", kertoo Lumme Energian toimitusjohtaja Sami Kurunsaari.

"Puhdas ja kotimainen Aurinkosähkö parantaa energiariippumattomuutta ja huoltovarmuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Sulkavan kunta on tästä erinomainen esimerkki", Kurunsaari lisää.

SunSulkava tuottaa kotimaista aurinkoenergiaa

Lumme Energian Aurinkosähkö on tuotettu kotimaisissa aurinkovoimaloissa kuten Sulkavalla. Etelä-Savossa sijaitsevalle Sulkavalle valmistui maaliskuussa 2023 SunSulkava, joka on yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Sen on rakentanut Lumme Energian sisaryhtiö Solarigo Systems Oy. Aurinkovoimalan yli 9 000 aurinkopaneelin tuottama puhdas, päästötön aurinkoenergia riittää kattamaan koko Sulkavan kunnan sähkönkulutuksen, ja ylimenevän osuuden voivat hyödyntää Lumme Energian Aurinkosähköä ostavat kuluttajat ja yritykset.

Tänä vuonna saadaan tuotantoon lisäksi Solarigon rakentama ja Lumme Energian myyntiin tuleva voimalaitos Kalajoelta. Seuraavina listalla ovat Juva, Hirvensalmi ja Pertunmaa, jotka kaikki ovat Sulkavan voimalaitoksen kokoluokkaa tai suurempia.

Helppo tapa pienentää hiilijalanjälkeä

On tärkeää kiinnittää huomiota omaan kulutukseensa ja vähentää sitä. Vaivaton askel entistä vastuullisempaan energiankulutukseen ja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on valita sähkösopimus, joka on 100 % uusiutuvaa, hiilidioksidivapaata ja kestävää kehitystä tukevaa.

Lumme Energian Aurinkosähkö on kiinteähintainen sähkösopimus, joka turvaa sähkön hinnan markkinahintojen vaihtelulta ja muistuttaa kestävästä valinnasta vuodenajasta riippumatta.

Avainlippu-merkin saanut kotimainen Aurinkosähkö on saatavissa osoitteessa lumme-energia.fi/sahkosopimus/aurinkosahko