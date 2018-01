Lumo-kodin asukas tekee Roihuvuoressa töitä naapuruston hyväksi

Kojamo mahdollistaa asumisen ja työn yhdistämisen. Kyseessä on kokeilu Homma himaan -palvelun kanssa. Kokeilu on osa Lumo-palveluiden jatkuvaa kehittämistä.

Kojamo tarjosi syksyllä 18–26-vuotiaille nuorille aikuisille mahdollisuuden asumisen ja osa-aikatyön yhdistämiseen Homma himaan -palvelukokeilun merkeissä. 21–vuotias opiskelija Ali Adow Hussein tarttui tarjoukseen; muutti joulukuussa Lumo-kotiin Roihuvuoreen ja sai samalla työpaikan läheltä kotia.

Työntekijä määrittelee työajat

Puolen vuoden kokeilun aikana Ali tekee töitä naapuruston hyväksi, 20 työtuntia kuukaudessa 300 € palkkaa vastaan. Työtunteja on mahdollista lisätä kiinnostuksen mukaan ja Ali päättää itse työajoistaan. Tällainen aikataulu sopii hyvin opiskelijalle.

Ali kertoi ennen töiden aloitusta vahvuudekseen kodin pienet korjaustoimenpiteet, mutta ilmoitti myös kiinnostuksestaan oppia uutta kokeilun aikana. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi aputalkkarina toimiminen, mattojen tamppaus tai yhteisten tilojen toiminnan kehittäminen.

Asukkaat päättävät työn sisällöstä

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ja Alin tarjoama apu on Lumo-kotien asukkaille täysin maksutonta. Alin työkalenteri löytyy kerhohuoneen ovesta ja on vapaasti kaikkien asukkaiden täytettävissä.

– Asukkaat ottivat uuden naapurin ja palvelukokeilun innolla vastaan. Vanhempi väki innostui erityisesti mahdollisuudesta saada apuja ikkunoiden pesuun, asumisneuvoja Riikka Pasanen kertoo.

Työn tilaaja vastaa työnohjauksesta. Asukkaat opastavat työhön omissa kodeissaan ja yhteisten tilojen osalta isännöitsijä yhdessä talotoimikunnan puheenjohtajan kanssa katsoo, että Ali pääsee hyvin alkuun.

– Olemme perustaneet Whatsapp-ryhmän, jonka kautta Ali tavoittaa sekä talon isännöitsijän että asumisneuvojen tarvittaessa yhdellä kertaa. Kyselemme tätä kautta myös kuulumisia, Pasanen kuvailee.

Alilla on mahdollisuus jäädä asumaan Roihuvuoren Lumo-kotiin toukokuussa 2018 päättyvän kokeilun jälkeen. Palvelun jatkosta päätetään kokeilujakson päätyttyä.

Parempaa kaupunkiasumista

Kojamo kutsuu yrityksiä kehittämään palveluita parempaan kaupunkiasumiseen. Tavoitteena on parantaa asumisviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää: https://kojamo.fi/yhteistyo