Lunastukset rahastoista rauhoittuivat

Finanssiala kansallisissa talkoissa – 165 000 lyhennysvapaahakemusta yrityksiltä ja kotitalouksilta 23.4.2020 10:33:16 EEST | Tiedote

Suomalaiset pankit ovat vahvasti mukana kansallisissa taloustalkoissa. Pankit tarjoavat koronakriisissä joustoja sekä kotitalouksille että yrityksille luottojen hoitamiseen. Pankeille on tullut kotitalouksilta ja yrityksiltä hakemuksia lainanlyhennysvapaista yhteensä noin 165 000 kappaletta 16.3.-21.4.2020 välisenä aikana. Suurin osa hakemuksista on henkilöasiakkailta. Lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on hyväksytty.