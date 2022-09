Luontoillassa palataan kesän luontohetkiin – ja syksyn sienisatoon ja muuttolintuihin

Onni Niemen gradu tarinallisten lehtijuttujen lopetuksista palkittiin 5.9.2022 10:27:01 EEST | Tiedote

Onni Niemen maisterintutkielma antaa uutta tietoa tarinallisten lehtijuttujen lopetusten sisällöistä, niihin liittyvistä työprosesseista ja Suomen parhaimpien tarinallisen journalismin tekijöiden työtavoista. Media-alan tutkimussäätiö myönsi vuoden 2022 opinnäytekilpailun pääpalkinnon Jyväskylän yliopiston opiskelijan Onni Niemen maisterintutkielmalle ”Loppu on aina vähän kysymysmerkki”: pitkien tarinallisten lehtijuttujen lopetusten synty ja merkitys. Säätiö jakoi seitsemän stipendiä, joista Niemi sai suurimman, arvoltaan 2 000 euroa. Uutisjournalismilla on yhä hegemoninen asema journalismin tutkimuksessa. Niemen mukaan onkin kannustavaa, että myös muunkaltaiseen journalismiin keskittyvän tutkimuksen arvo tunnistetaan. Media-alan tutkimussäätiön mukaan opinnäytekilvan aiheissa nousi esiin erityisesti journalismi eri muotoineen ja sisältöineen. – Tarinallinen journalismi on edelleen vähän tutkittu kaistale Suomessa, vaikka suurten medioiden päivittäiset kärkijutut lukeutuvat hyvin taaj