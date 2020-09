LUONTOKOKOUS ON MATKAILUN VALOPILKKU

Luontokokous on palvelutuotteena saariston oma, turvalliseksi koettu matkailupolku. Syksyn varaustilanne saariston kokouskohteissa näyttää positiiviselta koronapandemiasta huolimatta, tosin ryhmäkoot ovat pienentyneet. Esimerkiksi Naantalin saaristossa sijaitsevan Herrankukkaron lähes viiden hehtaarin alueella riittää luonnollisia turvavälejä ja tilaisuuksia on syksylle varattu lähes saman verran kuin viime vuonna.

Fyysisen yhdessäolon ja tiimiytymisen merkitys on yrityksissä edelleen suuri. Nyt korona-aikana kokoustaminen ulkona luonnossa koetaan turvalliseksi.

Luonnollinen, eristetty matkailukäytävä

Kotimaan matkailussa on saariston oma matkailupolku jo olemassa, mikäli palvelu on huolella suunniteltu ja tuotteistettu.

–Yritystilaisuus suomalaisen saaristoluonnon keskellä on hyvä lähtökohta myydä luonnollisia, eristettyjä matkailukäytäviä tai -polkuja Suomessa. Tämä edellyttää, että palvelumuotoilussa on oikeasti suunnittelun kautta eliminoitu mahdolliset kontaktipinnat. Korostan myös matkailijoiden oman vastuullisuuden osuutta, sanoo Executive Director Paavo Virkkunen Visit Finlandista.

Ryhmät voidaan kuljettaa kohteisiin omalla yksityisbussilla tai -veneellä. Kohteet sijaitsevat yleensä omassa rauhassaan, joten kokouksen osallistujat eivät ole kontaktissa paikallisväestöön. Ja kun kokoukset ja ruokailut ovat yksityistiloissa, myös kontaktit muihin kokousryhmiin jäävät minimiin.

Huutoetäisyyttä riittää

Naantalin saaristossa sijaitsevan Herrankukkaron ympärivuotinen Luontokokous-tuote on kehitetty sopivaksi myös nykyiseen pandemia-aikaan. Yritysryhmiä oli elokuussa lähes yhtä paljon kuin viime vuonna, tosin ryhmäkoot olivat pienempiä. Myös syksyn ja talven varaustilanne näyttää hyvältä.

Innovatiivisena tunnettu matkailuyrittäjä Pentti-Oskari Kangas luonnehtii tilannetta tyydyttävän hyväksi ja kiittää avaraa luontoa.

–Asiakkaistamme 95 prosenttia on kotimaisia kokous- ja koulutusvieraita. Luontokokouksemme on saanut hyvän vastaanoton ja kehitämme tällä periaatteella palvelutuotteitamme jatkossakin. Ryhmillä on käytössään omat tilat koko tapahtuman ajan ja kokoustaa voi myös ulkoilmassa. Saariston villiruokaa tarjotaan turvallisesti yksityistiloissa ja mennään vuodenajasta riippumatta ulos rantalaavulle, nuotion ääreen. Oheisaktiviteetit pidetään myös puhtaan ja raikkaan luonnon keskellä, tilaa on yli viisi hehtaaria. Niinpä turvavälien sijaan meillä onkin alettu puhua huutoetäisyyksistä.

–On hyvä, että matkailuyrittäjät kehittävät aktiivisesti liiketoimintaansa ylläpitäviä ja sitä edistäviä palveluita nyt, kun osataan jo vähän ennakoida viruksen käyttäytymistä ja miten sen kanssa pystyy elämään, toteaa Paavo Virkkunen.

Ajanmukaisia innovaatioita

Visit Naantali myy ryhmä- ja kokousmatkoja oheisohjelmineen Naantaliin ja saaristoon ympäri vuoden.

–Kulunut kesä on ollut saariston kannalta loistava, uskomme että syksy on myös hyvä. Jo marraskuisen myrskyävän meren katselulla on uskomattoman rauhoittava vaikutus, kertoo Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

–Tämä aika vaatii luovuutta ja huolellista suunnittelua, turvallisen ryhmäohjelman tulee olla toteutettavissa missä ja milloin vain ilman ulkopuolista yleisöä.