Luontolahjaksi suojelualue Sotkamoon

Ihmiskäden jälki näkyy vuosikymmeniä sitten käsitellyissä kivennäismaan metsissä, joissa nyt puusto on lähinnä mäntyä, kuusta ja koivua. Kohteen historiasta kertoo vanha tervahauta.

Maanomistajalle kohteella on tunnearvoa: ’’Tila on ollut suvun omistuksessa yli sata vuotta. Paikka oli isälle rakas ja myös hänelle olisi tärkeää, että alue säilyy suojelupäätöksen myötä jatkossa luonnontilaisena. Valtiollehan alue on pieni kuin pisara meressä (metsässä), mutta meille on iso asia saada olla mukana Suomen luontoa suojelemassa. Itsenäisyyspäivänä kohotamme maljan Suomen luonnolle.’’

Luonnonsuojelualue on perustettu osana Luontolahja-kampanjaa, jonka turvin voidaan suojella osa suomalaista luontoa.

Mukaan voi ehdottaa kaikkia kohteita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Kampanjaan käyvät siis kaikki luonnonkauniit tai muuten edustavat kohteet. Valtio suojelee omilta mailtaan vastaavan määrän kuin yksityiset omiaan. Näin luontolahjaksi suojeltu pinta-ala tuplaantuu. Kampanja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Kainuun ELY-keskus toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille Suomen luonnon ystäville!