Luotettavalle terveystiedolle on kysyntää – Terveyskylän käyttö tuplaantui vuoden aikana

Terveyskylä on kasvanut palveluksi, josta valtava määrä ihmisiä löytää tietoa, tukea ja hoitoa. Vuoden 2017 aikana palvelun sisältöjä avattiin 10 miljoonaa kertaa, 2 miljoonan käynnin aikana yli miljoonan käyttäjän toimesta. Kasvu on kiihtynyt koko ajan.

Terveyskylään tehdään nyt kuukausittain 250 000 käyntiä, joiden aikana avataan 2 miljoonaa tietosivua. ”Se on hyvän kokoisen median verran, ja kertoo siitä, kuinka paljon luotettavalle ja ymmärrettävälle terveyssisällölle on kysyntää”, toteaa HUS:n kehittämisjohtaja, lastenlääkäri Visa Honkanen.

Palvelun vilkkain ja myös vanhin osio on Mielenterveystalo. Se tuo liikenteestä puolet ja kävijämäärät kasvavat yhä jatkuvasti. Terveyskylän uudempien talojen käyttö kasvaa varsin jyrkillä käyrillä. Niiden kävijämäärät ja sisältöjen kulutus on yli kolminkertaistunut vuoden aikana. Ensi vuonna kävijöiden, käyntien ja avattujen sivujen lukumäärät tulevat olemaan huomattavasti suuremmat: ”Siirrymme paikallisesta aidosti valtakunnalliseen sarjaan”, toteaa Honkanen.

”Olen koko Terveyskylän ja sitä luotsaavan Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen johdon tavoin positiivisesti yllättynyt kahdesta asiasta - valtavasta kävijämäärien kasvusta sekä henkilökunnan ennakkoluulottomuudesta ja innosta osallistua palveluiden rakentamiseen. Yli 1250 erikoissairaanhoidon ammattilaista Suomen viidestä yliopistosairaalasta on ollut mukana rakentamassa sisältöjä omasta halustaan. Tekeminen on totisesti otettu omaksi”, iloitsee Honkanen, joka oli mukana perustamassa Terveyskylää ja on nykyään sen rakentamisesta vastaavan Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete tai hoitosuhde erikoissairaanhoitoon. Omahoito-ohjelmista osa tulee olemaan kaikille avoimia, osa on suunnattu vain hoidossa oleville potilaille.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Kylästä löytyvät Aivotalo, Allergia- ja astmatalo, Harvinaissairauksien talo, Infektiotalo, Ihotautitalo, Lääketalo, Kuntoutumistalo, Kivunhallintatalo, Lastentalo, Leikkaukseen tulijan talo, Naistalo, Niveltalo, Nuortentalo, Painonhallintatalo, Reumatalo, Sydänsairauksien talo, Syöpätalo, Verisuonitalo, Vertaistalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio. Myös vuonna 2009 avattu Mielenterveystalo on osa Terveyskylää. Rakenteilla ovat muun muassa Silmätalo, Diabetestalo ja Päivystystalo. Vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on noin 30 taloa ja niissä kymmeniä digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia eri potilasryhmille.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. HUS koordinoi hanketta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

