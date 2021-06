Luovien alojen yritysten tärkeä innovointituki vaakalaudalla

Jaa

Toistaiseksi viimeisessä AVEKin DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMa-haussa tukea haettiin seitsemän kertaa enemmän kuin voitiin myöntää. Aiemmin tukea ovat saaneet esimerkiksi Finnish Nightmares -animaatiosarjan pilotti, Herra Hakkaraisen -digitointidemo ja Arilynin lisätyn todellisuuden hankkeet. Tukiin suunnatun määrärahan tulevaisuus on uhattuna.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMa-tukia myönnettiin vuoden 2021 ainoassa haussa 620 000 euroa 44 hakemukselle. Tuet rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla erityismäärärahalla, joka puolittui vuodelle 2021. Määrärahan tulevaisuudesta ei ole tietoa.

Vaikka tukirahaa oli jaossa puolet vähemmän, tukea haettiin lähes yhtä paljon kuin aiempina vuosina kaikissa vuoden hauissa yhteensä. Hakemuksia tuli 292, ja tukea haettiin noin 4,4 miljoonaa euroa eli noin seitsemän kertaa enemmän kuin mitä oli mahdollista myöntää.

DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMa -tuilla edistetään luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämis- ja pilottihankkeita synnyttäen siten uusia tuotteita, palveluja, toimintamalleja sekä digitaalista kulttuurisisältöä.

Tukipäätöksistä vastaavat asiantuntijaraadit kritisoivat tuen leikkauksia

Tukipäätökset tekee kaksi asiantuntijaraatia. Raatien mukaan määrärahan leikkaus konkretisoitui nyt, kun monia hyviä hakemuksia jouduttiin hylkäämään varojen vähyyden vuoksi. CreaDemo- ja CreMa-tukien asiantuntijaryhmään kuuluva, Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen korostaa, että tuki on elintärkeä aloitteleville yrityksille. Mahdollisuus kokeiluun on uniikkia näissä tuissa, ja siten ne edistävät uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

”CreaDemo on tärkeä tuki yrityksille ja muille toimijoille erityisesti toiminnan alkumetreillä. Ilman tämän tyyppisiä tukimuotoja hienot innovaatiot ja ideat jäävät helposti pöytälaatikkoon, eivätkä ne ole lisäämässä työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen”, Kolinen toteaa.

DigiDemo-tuen asiantuntijaraadissa pitkään toiminut, AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva painottaa hänkin tukien ainutlaatuisuutta tuotteiden ideointivaiheen mahdollistajana.

”DigiDemo on ollut ainoa rahoitus, jota voi saada jo hankkeen ideointivaiheessa. Mahdollisuus kokeiluun on antanut tekijöille ymmärrystä idean ja myöhemmin tuotteen kaupallisesta ja kansainvälisestä potentiaalista”, Uusi-Rauva toteaa. ”Lisäksi tuki on mahdollistanut demotuotteen luomisen testaamista varten. Sisältöliiketoiminnassa tällä on iso merkitys, sillä sisältöä on vaikea täysin sanallistaa. Käytännön demo tai proto kertoo paljon enemmän esimerkiksi tuotetta jatkossa rahoittaville tai sisäänostoista päättäville.”

Alkukeväästä AVEK toteutti kyselyn vuosina 2017–2019 DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMa-tukea saaneille yrityksille. Vastaajat arvioivat tuen merkityksen korvaamattomaksi erityisesti aloittaville yrityksille, sillä samankaltaista tukea ei ole saatavilla muualta.

AVEK on jakanut DigiDemo-, CreaDemo- ja CreMa-tukia vuodesta 2003 alkaen.