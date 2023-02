Lupa Orskerin kalankasvatuslaitokselle

Toiminta ja sen aiheuttama kuormitus säilyy lähes samankaltaisena kuin vuonna 2012 myönnetyssä luvassa. Jos laitos haluaa kasvattaa kalaa tämän jälkeen, pitää sen hakea uutta lupaa 31.10.2032 mennessä.

Kalojen kasvattamiseen käytettävän rehun määrää rajoitetaan noin puoleen haetusta

Luvian sisäsaariston vesimuodostuma on arvioitu vesienhoidossa niin sanotuksi riskivesistöksi. Se tarkoittaa sitä, että sen tila on vaarassa heikentyä. Moni pintaveden muuttuja onkin alkanut huonontua. Merialue on suhteellisen matala, ja sen lähiympäristössä on paljon loma-asutusta. Ympäristönsuojelulain mukaan tuotantoa ja siitä aiheutuvaa kuormitusta ei siis ole mahdollista kasvattaa.

Luvian edustan merialueella toimivat kalankasvatuslaitokset tekevät velvoitetarkkailua. Tulosten mukaan Orskerin laitoksen vuoden 2012 mukaisen lupapäätöksen vaikutukset alueen rehevyyteen ovat laitoksen lähialueella olleet vähäiset. Lupa noin nykyisen ympäristöluvan suuruiselle toiminnalle voitiin siis myöntää.

Voit tutustua aluehallintoviraston päätökseen vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Päätöksen diaarinumero on ESAVI/37026/2022. Löydät päätökset tietopalvelusta helposti, kun kirjoitat asiakohtaan diaarinumeron.

