Lupta Femeilor -näyttely antaa äänen Helsingin katujen romaninaisille

”I ask myself many times why is the world so full of hate? Why people hate and what are they hating? We are all the same: I have a heart and we all have a heart. I have a soul and we all have a soul.”

Näin sanoo romanialainen Rodica Isabela Avram, joka tienaa elantoaan Helsingin kaduilla kerjäämällä. Hän on yksi seitsemästä romaninaisesta, joka kertoo oman tarinansa ”Lupta Femeilor” -näyttelyssä. Kyseessä on ainutlaatuinen taideprojekti, joka on esillä Kulttuurikeskus Caisassa lokakuun ajan, 4. lokakuuta alkaen. ”Lupta Femeilor” on syntynyt taiteilija Katriina Haikalan, tuottaja Anna Miettisen ja seitsemän romanainaisen – Elena Diman, Maria Caldararun, Ioana Silionin, Rodica Isabela Avramin, Gina Stanescun, Gabriela Bancutan ja Mariana Dinun - yhteistyönä. Se antaa äänenRomaniasta Suomeen tulleille naisille, jotka usein nähdään täällä pelkästään kerjääjinä, uhreina tai rikollisina. Projekti sai alkunsa syksyllä 2018 romaninaisten omasta aloitteesta. Myös projektin nimi “Lupta Femeilor”, joka on romaniaa ja tarkoittaa naisten taistelua, syntyinaisten ideoinnin tuloksena. ”Naiset halusivat tulla nähdyksi uudenlaisessa valossa, henkilöinä, joilla kaikilla on oma tarinansa. Tätä naisten toivetta kunnioittaen olemme toteuttaneet tämän taideprojektin”, tuottaja Anna Miettinen kertoo. Projekti lähti liikkeelle työpajoista, ja projektin taiteellisena lopputuloksena on syntynyt videoteos, seitsemän vahvaa muotokuvaa naisista sekä satoja valokuvia, joita naiset ottivat omasta arjestaan. Kuvista nelisenkymmentä on esillä näyttelyssä. Projektin työskentelyssä käytettiin taidelähtöisiämetodeja, sillä viisi seitsemästä projektiin osallistuneesta naisesta on sekä luku- ettäkirjoitustaidottomia. ”Annoimme naisille digitaaliset kamerat, joilla he kuvasivat arkeaan viikon ajan. Autoimme heitä ymmärtämään kameran käyttöä ja valokuvauksen perusteita, mikä innosti heitä dokumentoimaan arkeaan ja näkemään sen kuvaamisen arvoisena”, Katriina Haikala kertoo. Videoteoksessa romaninaiset kertovat olosuhteista, jotka ovat pakottaneet heidät jättämään lapsensa kotimaahan ja lähtemään etsimään parempaa tulevaisuutta toisaalta. Naiset valottavat myös arkeaan Suomessa, sekä sitä miten he tulevat kohdatuiksi Helsingin kaduilla. Naiset kertovat myös tulevaisuudenhaaveistaan ja siitä, miltä heidän arkensa näyttäisi, jos kaikki asiat olisivat kuten he toivovat. “Naisten tarinat avaavat meille ikkunan heidän elämäänsä, ja mahdollistavat ymmärtämisen sekä myötäelämisen ennakkoluuloisen hämmennyksen ja pelon sijaan. Ryhmämme naisilla on selkeät suunnitelmat tulevaisuuden varalle, ja he ovat valmiita sekä taistelemaan, että kärsimään saavuttaakseen nuo tavoitteet. Syrjivistä, ankarista elinolosuhteista huolimatta naiset eivät ole lannistuneet, vaan halu rakentaa parempaa huomista lapsille ja perheelle on valtava. Toisenlainen tulevaisuus rakentuu jokapäiväisten ponnistelujen avulla. Työskentely projektissa on vahvistanut näkemystäni siitä, mikä merkitys toivolla on elämää kannattelevana voimana", taiteilija Katriina Haikala sanoo. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Suomen Kulttuurirahaston, AVEKin ja Helsingin kaupungin kanssa. Diakonissalaitos on jo pitkään tukenut Euroopan liikkuvaa väestöä sekä lähtömaissa Romaniassa ja Bulgariassa että Suomessa. Se muun muassa ylläpitää liikkuvalle väestölle tarkoitettua päiväkeskus Hirundoa, jossa Itä-Euroopan romanit voivat käydä syömässä eväitä, peseytyä ja pestä pyykkiä. Diakonissalaitoksen tavoitteena on, että kerjääminen poistetaan kaduilta ja liikkuvalla väestöllä olisi mahdollisuus ansaita toimeentuloa työtä tekemällä. Lupta Femeilor -näyttely Caisan galleria, kulttuurikeskus Caisa (Kaikukatu 4 B) 4.10.– 31.10. arkisin klo 9–19 ja lauantaisin kello 10–19. Näyttelyyn on vapaa pääsy.



Kuvia median käyttöön (Kunkin kuvan perään, tiedostonimeen on merkitty, kenen ottama kuva on.) Työryhmä Muotokuvat:

Taiteilija Katriina Haikala

Assistentti Uupi Tirronen Video:

Ohjaus: Taiteilija Katriina Haikala

Tuotanto: Anna Miettinen

Käsikirjoitus: Katriina Haikala & Anna Miettinen

Kuvaus: Alex Alex

Leikkaus: Katriina Haikala & Petri Krook

Asiantuntija: Anca Enache & Maria Dorofte

Kääntäjä: Delia Manea

Esiintyjät: Elena Dima, Ioana Silion, Gina Stanescu, Gabriela Bancuta, Rodica Isabela Avram, Mariana Dinu ja Maria Caldarar Valokuvat:

Elena Dima, Ioana Silion, Gina Stanescu, Gabriela Bancuta, Rodica Isabela Avram, Mariana Dinu ja Maria Caldarar Projektin dokumentointi:

Uupi Tirronen

