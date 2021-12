”Luvassa jopa satojen miljoonien eurojen tuottavuushyppy” – Gallant ja Fondion uraauurtavaan yhteistyöhön rakennusalan tehostamiseksi

Lehdistötiedote 29.12.2021

Suomalaisen rakentamisen historiassa on kääntymässä uusi lehti, kun ohjelmistotalo Fondion Oy ja talouden asiantuntijakonserni Gallant aloittavat yhteistyön.

”On hienoa aloittaa yhteistyö Gallantin kanssa, joka edustaa taloushallinnon huippuosaamista myös rakennusalalla. Osaamisemme täydentävät hienosti toisiaan ja uskon, että voimme yhdessä tarjota asiakkaillemme paljon”, kiittelee Fondion Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Tahkola.

Fondionin palvelu on ainutlaatuinen uudistus rakennusalan toiminnanohjaukseen. Tilausten hallinta, tarjouslaskenta, kustannusseuranta sekä työntekijä- ja urakkailmoitukset alkavat sujua.

”Odotamme paljon tältä kumppanuudelta! Työtä on paljon tehtävänä, sillä ohjelmistoasiat eivät ole nyt kunnossa suurimmalla osalla rakennusalan yhtiöistä. Oikeastaan vain suurimmat yritykset ovat saaneet kehitettyä myös ohjelmistonsa kuntoon”, toteaa Krista Himanen, Gallant-konsernin rakentamispalveluiden liiketoimintajohtaja.

Virheistä ja ajanhukasta jättitappiot

Rakennusliike saattaa menettää urakoissa jopa satojatuhansia euroja excel-kaavavirheen takia.

”Laskelmia tehdään vieläkin manuaalisesti, mikä vie aikaa ja lisää virheiden todennäköisyyttä. Lukuja yritetään siirrellä eri ohjelmistojen välillä käsin ja inhimillinen riski kasvaa. Jo prosentin virhe voi tarkoittaa euromääräisenä satojatuhansia”, kuvaa Himanen rakennusliikkeiden arkea.

”Emme voi tietenkään antaa eksaktia lupausta, mikä olisi tuottavuuden parannus nykyaikaisen palvelun myötä. Kuitenkin huomioiden tapahtuneet suuretkin laskutusvirheet, jotka koituvat rakennusliikkeiden tappioksi, 2 % tuottavuusparannus on enemmän kuin realistista. Varsinkin, kun otetaan huomioon tehostuneissa prosesseissa säästynyt aika”, Himanen arvioi.

Esimerkiksi viiden miljoonan euron hankkeessa jo 2 % virhe tarkoittaa 100 000 € menetystä - eikä 5M€ ole vielä rakennushankkeeksi kovin suuri.

Rakennusyritysten liikevaihto Suomessa on noin 40 miljardia euroa, josta alle 100 miljoonaa euroa vaihtavien yritysten osuus on noin 28 miljardia. Juuri tälle rakennusalan yritysten ylivoimaiselle enemmistölle Fondionin palvelu yhdistettynä osaavaan taloushallintoon on huikea parannus.

”Rakennusalan kokonaisuutta katsoen on melko helppo arvioida, että tässä on luvassa jopa satojen miljoonien eurojen tuottavuushyppy”, haarukoi Himanen.

Sokkopäätöksistä tiedolla johtamiseen

Fondionin palvelun myötä työn johtamiseen tulee tuottavuutta parantavaa ennakoitavuutta.

”Yhtiöiden päätökset eivät nykyisellään perustu reaaliaikaisiin lukuihin, jolloin ikäviä yllätyksiä tulee. Fondionin palvelulla luvut ovat reaaliaikaiset, joten päätöksiä ei enää tarvitse tehdä sokkona vaan tietoon perustuen”, Himanen hehkuttaa.

”Yksi ohjelmistojemme selkeä hyöty on tuki johdon päätöksenteolle. Suunnitelmallisuus, ennakoitavuus, aikataulussa ja budjetissa pysyminen tulevat yhtiölle näin paljon helpommiksi”, toimitusjohtaja Tahkola varmistaa.

Rakentamisen kustannukset ovat nousseet hurjasti viime vuosina ja hinnat vaihtuvat nopeaan tahtiin - siksikin urakoiden loppuhintaa on erittäin vaikea laskea.

”Kunnon työkalut pätevien laskelmien ja ennusteiden tekemiseen ovat todella tarpeen. Puutteelliset laskentajärjestelmät voivat aiheuttaa merkittäviä tappioita, jos reaaliaikaista tietoa ei ole saatavilla. Fondionin avulla saamme ongelmat eliminoitua”, Himanen iloitsee.

Modernit fiksut rakennusliikkeet lähtevät uudistukseen mukaan etunenässä, eivätkä jää vanhojen toimintatapojen vangeiksi.

”Kuka enää käyttää vanhoja vasaroita, kun on naulapyssytkin keksitty? Miksi ei uudistuttaisi myös tällä saralla, varsinkin kun saavutettavana on vain merkittäviä hyötyjä”, Tahkola kiteyttää.

Lisätiedot:

Krista Himanen, Gallant Oy, Head of Construction Customers, rakentamispalveluiden liiketoimintajohtaja, 040 642 8169, krista.himanen@gallant.fi

Jukka-Pekka Tahkola, Fondion Oy, CEO, 050 376 9619, jukka-pekka.tahkola@fondion.com