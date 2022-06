LVI-Vesmen osaksi LämpöYkkönen konsernia

Yritysosto on osa LämpöYkkösen kasvustrategiaa. Yritysten yhteisenä tavoitteena on kasvattaa LVI-Vesmenin asennusresursseja ja sitä kautta vahvistaa LämpöYkkösen asemaa Suomen suurimpana lämpöpumppujen asennus- ja huoltopalveluiden toimittajana.

Yrityskauppa astuu voimaan välittömästi. Kummatkin yritykset jatkavat toimintaansa omalla nimellään, eikä yritysostolla ole vaikutuksia henkilöstöön.

”LVI-Vesmen on pitkäaikainen kumppanimme, jonka ammattitaito on alalla laajalti arvostettua. Heillä on erityisen vahva osaaminen lämpöpumppujen ja lämmönjakoverkostojen asennukseen, sekä yrityspuolen kohteisiin. Olemme käyneet keskusteluja LVI-Vesmenin ostosta useaan otteeseen ja nyt oli oikea hetki yritysostolle.”Veli-Matti Hautakoski, LämpöYkkösen toimitusjohtaja sanoo.

LVI-Vesmeniä yrityskauppaan houkutteli mahdollisuus olla osa isompaa konsernia jatkaen silti toimintaansa itsenäisenä yrityksenä. Nykyiset avainhenkilöt säilyvät LVI-Vesmenin osakkaina. Yhdessä yritykset voivat tukea toistensa kasvua ja kehitystä.

”Toimialamme on vahvassa kasvussa. Tunnemme LämpöYkkösen pitkältä ajalta ja halusimme vahvan kumppanin tukemaan yrityksemme kasvua.” Matias Piilonen, LVI-Vesmenin, toimitusjohtaja kertoo.

Linkit:

https://lampoykkonen.fi/



https://www.vesmen.fi/