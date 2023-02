M-Files teki jättisopimuksen Norjan tielaitoksen kanssa

M-Files on solminut merkittävän kumppanuussopimuksen Norjan tielaitoksen kanssa. Kauppa on maailmanlaajuisesti M-Filesin historian suurin yksittäinen sopimus. Sen kokonaisarvo on yli 11,2 miljoonaa euroa.

Vasemmalta: Kristin Korsell (Project Manager, NPRA), Bjørn Laksforsmo (Director og Operations and Maintenance, NPRS), Arve Lien Nielsen (CEO,NettPost), Juha Nurmi (Partner Manager, M-Files Norge) og Stig-Arne Ryeng (Account Executive, M-Files Norge). Kuva: Coxit/Skaugrud

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, lähtee yhteistyöhön Norjan tielaitoksen kanssa. Yhtiö on valinnut M-Filesin dokumenttienhallinta-alustan teknisen dokumentaation käsittelyyn ja hallintaan läpi koko elinkaaren kattaen työprosessien eri vaiheet. Sopimuksen arvo, mukaan lukien optiot ja niihin liittyvät osat, on yli 11,2 miljoonaa euroa (120 miljoonaa Norjan kruunua). ”Tämä on meille erittäin merkittävä kauppa ja vahvistaa tietä tulevalle kasvullemme Norjassa", M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala sanoo. Norjan tielaitoksen kanssa tehty sopimus on ensivaiheessa kolmivuotinen. Sopimuksen ensimmäisen osion arvo on yli 5,6 miljoonaa euroa (62,3 miljoonaa Norjan kruunua). Lisäksi siihen sisältyy viiden vuoden lisäoptio, jonka arvioitu arvo on yli 5,3 miljoonaa euroa (59 miljoonaa Norjan kruunua). Sopimuksen myötä Norjan tiehallinto ottaa käyttöön M-Filesin tiedonhallintaratkaisun, minkä avulla organisaatio saa tiekohteiden teknisen dokumentaation laajempaan ja tehokkaampaan käyttöön. "Olemassa olevan infrastruktuurin kehittäminen on sekä yhteisön että ilmaston kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme selkeän ja helposti saatavilla olevan teknisen dokumentaation kaikista tiekohteistamme koko niiden elinkaaren ajalta, jotta pystymme priorisoimaan oikean kunnossapidon tarpeen oikeaan aikaan", Norjan tielaitoksen käyttö- ja kunnossapito-osaston johtaja Bjørn Laksforsmo sanoo. Ennätyssuuri kysyntä Norjassa Kiinnostus M-Filesin ratkaisuja kohtaan on ollut Norjassa ennätyksellisen suurta. Ison julkisen yhtiön kanssa tehty sopimus vahvistaa entisestään M-Filesin asemaa markkinassa suurten yritysten keskuudessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. M-Files tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Norjan tielaitokselle M-Filesin käyttöönoton hoitaa paikallinen kumppani Nettpost. "M-Filesin ratkaisu soveltuu erinomaisesti tukemaan Norjan tielaitoksen kaltaisia suuria organisaatioita dokumentaation hallinnassa aina rakentamisen alkuvaiheesta tieomaisuuden käyttöön, ylläpitoon ja käytöstä poistamiseen asti", Nivala toteaa. "Metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alustamme varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on turvallinen pääsy tarvitsemiinsa tietoihin ja niitä voidaan hallita samassa järjestelmässä. Kun tiedot ovat aina ajan tasalla eikä sidosryhmien välillä ole tietosiiloja, omaisuuden käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät liiketoiminnan riskit pienenevät huomattavasti", Nivala jatkaa. M-Filesin tarjoamat hyödyt Norjan tielaitokselle M-Filesin käyttöönoton yhteydessä Norjan tielaitos on määritellyt itselleen kolme keskeistä kehityskohdetta. Tavoitteena on, että M-Files parantaa tielaitoksella sekä tiedonhallintaa että asiakirjojen ja dokumenttien käsittelyä hallinnointivaiheessa. Lisäksi tavoitellaan parempaa tiedonkulkua investointihankkeiden ja hallinnon välillä. Norjan tielaitos valitsi M-Filesin alustan erityisesti sen joustavuuden ja moderniuden takia. Tielaitos näkee M-Filesin tulevaisuuden ratkaisuna, joka tulee parantamaan Norjan tielaitoksen nykyisiä työskentelytapoja. Norjan tielaitos korostaa, että M-Filesin lähestymistapa tiedonhallintaan eroaa merkittävästi kilpailijoista. Metatietoihin perustuvan järjestelmän ansiosta M-Filesin käyttäjät pääsevät poikkeuksellisen nopeasti käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin. M-Filesin alustalla organisaation tiedot järjestetään, suojataan ja käsitellään metatietojen avulla, jotka tunnistavat asiakirjan tyypin, luokittelun, linkitykset muihin yritystietoihin, version tilan ja tärkeyden. Tiehallinnon mukaan alusta on erityisen tehokas ja helppokäyttöinen, koska se ei käytä perinteisiä kansiorakenteita, vaan tekee tiedosta helposti löydettävää ja käytettävää aktiivisten hakujen ja asiayhteyden perusteella.

