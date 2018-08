M2-Kotien asukkaat avaavat ovensa asuntomessutapahtumassa Jätkäsaaressa

Ensi viikolla pääsee tutustumaan paitsi M2-Kotien taloihin ja asukkaisiin, myös M2-Kodeille saunomaan. Y-Säätiö-konsernin omistama M2-Kodit on mukana Asuntomessujen Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtumassa.

Suomen Asuntomessut järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ensimmäistä kertaa kaupunkiasumisen tapahtuman Jätkäsaaressa 1.–9.9.2018. Y-Säätiö-konsernin omistama M2-Kodit on tapahtuman yhteistyökumppani.

Uudenlainen tapahtuma tarkastelee Jätkäsaaren avulla urbaania kaupunkielämää. M2-Kodeilla on Jätkäsaaressa kaksi uniikkia kohdetta, joihin pääsee tutustumaan tapahtuman aikana. Asuntoja vuokrataan ARA-ehdoin.

Tervetuloa tutustumaan M2-Koteihin

Rock-talo Jallukka, Malagankatu 3

Jallukka on M2-Kotien ja ELMU-säätiön yhteinen uudenlainen vuokratalo. Kolmasosa asunnoista vuokrataan ELMU-säätiön kautta musiikkialan ammattilaisille. Erityistä talossa on äänieristetyt bänditilat, joita asukkaat saavat vuokrata käyttöönsä.

Arkkitehti Pia Ilonen kertoo Jallukan tarinan ja esittelee talon arkkitehtuuria ke 5.9. klo 16.30–17.30 .

kertoo Jallukan tarinan ja esittelee talon arkkitehtuuria . Jallukan asukasbändi esiintyy ke 5.9. klo 18 JätkäsaariAreenalla Hyväntoivonpuistossa.

Slow-living-talo Preesens, Juutinraumankatu 10

Preesens-talo on kahdeksankerroksinen autoton kerrostalo, jossa on kiinnitetty huomiota erityisesti yhteistilojen toimivuuteen ja viihtyisyyteen. Asukkaiden yhteisessä käytössä on muun muassa lasiseinäinen talvipuutarha ja saunaosasto. Talossa on myös ateljeeasuntoja, joista osa on kaksikerroksisia.

Preesens-talossa pääsee messujen aikana kokeilemaan, kuinka yhteistiloja varataan digitaalisesti ja joustavasti. Maksuttoman saunavuoron saa kuka tahansa varattua Kliffa.fi-palvelun kautta maanantaille 3.9. klo 14–20 . Tunnin vuoro varataan osoitteessa kliffa.fi/jätkäsaari. Yhteistyössä Forum Virium ja Kliffa Innovations.

. Tunnin vuoro varataan osoitteessa kliffa.fi/jätkäsaari. Yhteistyössä Forum Virium ja Kliffa Innovations. Kehittyvä kerrostalo -hankkeen esittelykierros järjestetään to 6.9. klo 17.30–18.30 . Talo on yksi esittelykohteista. Yhteistyössä Helsingin kaupunki.

. Talo on yksi esittelykohteista. Yhteistyössä Helsingin kaupunki. Tutustumiskierrokset talossa la 11.9. klo 11.00 ja 11.30. Esittelyssä ainutlaatuiset yhteistilat sekä kaksi asuntoa.

Keskustelutilaisuudet valottavat kaupunkiasumista

Tapahtuman seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa teemoina ovat muun muassa kaupunki palveluna, asumisen uudet konseptit, ikääntymisen arki ja juhla, yhteisöllinen asuminen, kestävä kaupunkikehitys ja ihmiskeskeinen arkkitehtuuri.

Liikkuminen palveluna tarkoittaa yhteiskäyttöautoja, mutta mitä tarkoittaa eläminen palveluna? Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtaja Juha Kaakinen mukana Jätkä Talks -paneelissa ma 3.9. klo 17. Paikkana Paviljonki.

Kaupunkielämää-tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille ilmaiseksi. Tapahtuman pääpaikkana on Jätkäsaaren keskiössä oleva Hyväntoivonpuisto. Koko ohjelma osoitteessa asuntomessut.fi.