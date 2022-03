Ma 21.3. Kansainvälinen yksinhuoltajapäivä

Moni maailman presidenteistä on yksinhuoltajaäidin kasvattamia. Mm. USA:n Bill Clinton, Barack Obama ja Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy, Suomen C.G. Mannerheim. Mauno Koivisto oli yksinhuoltajaisän kasvattama. Suomen ensimmäinen presidentti Ståhlberg oli seitsemän lapsen yksinhuoltaja ja Tarja Halonen yksinhuoltajaäiti. Myös nykyinen presidentti Sauli Niinistö on ollut yksinhuoltajana.

Isyystutkija, KTT Jouko Huttunen:”Vuorovaikutus ja perhedynamiikka ovat riippumattomia perherakenteista eli siitä, kuinka monta vanhempaa lapsen kanssa asuu. Lapsen on hyvä olla perheessä, jossa on paljon laadukasta vuorovaikutusta. Silloin perheessä tuodaan esiin tunteita ja näkökulmia ja kuunnellaan toisten perheenjäsenten tunteita ja näkökulmia.

Yhden vanhemman lapsiperheitä on 129 625 eli kaikista lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on 23,3 % (Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet 2020 [verkkojulkaisu 2021]. Kaikista yhden vanhemman perheistä valtaosa, 85 %, on äiti-lapsiperheitä ja siis isä ja lapsi-perheitä on 15 %.

Yhden vanhemman perheissä on 18 % kaikista lapsista eli 191 189 (Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet 2020 [verkkojulkaisu 2021]. Tilastokeskuksen mukaan lapsiperhe on perhe, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Yhden vanhemman perheen taustalla on tavallisimmin vanhempien ero. Yksin odottaneita on reilut 5000 ja leskiä hieman tätä vähemmän.

Yhden vanhemman perheenä olo on tavallisimmin elämän välivaihe. Nainen solmii uuden parisuhteen keskimäärin 8 vuoden kuluttua avioerosta, mies taas kahden vuoden kuluttua.

On arvioitu, että noin puolet lapsista elää yhden vanhemman perheessä ainakin hetken aikaa lapsuudestaan.

Yhden vanhemman perheissä on vähemmän lähisuhdeväkivaltaa kuin kahden huoltajan perheissä.

Yhden vanhemman perheistä puuttuvat kasvatukseen liittyvät ristiriidat.

Haastattele helsinkiläistä yksinhuoltajaäitiä, fyysikko Eija Tuomista. Tavoitat hänet sähköpostista: eija.tuominen@helsinki.fi tai 050 325 3262 tänään, huomenna tai maanantaina. Hän on toiminut myös YVPL:n liittohallituksen puheenjohtajana.

KTT Jouko Huttunen: Vuorovaikutukseltaan ja perhedynamiikaltaan erilaiset perheet ovat riippumattomia perheen vanhempien lukumäärästä:

Heikko yhteisöllisyys Vahva yhteisöllisyys

Vahva Pyöröoviperhe Tiimiperhe

yksilöllisyys Vahva individuaalisuus Vahva yhteisöllisyys

Vähän vuorovaikutusta Paljon vuorovaikutusta

Heikko Akvaarioperhe Isä- tai äitivaltainen perhe

yksilöllisyys Passiivisuus Esim. vanhemmilla tiukat

uskontonormit, joihin lapset

kasvatetaan