M&A-podcast: Maasta – poistu!

M&A-podcast: Miksi Odysseus piti sitoa mastoon? 14.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kun seireenit houkuttelivat merenkävijä Odysseusta turmioon, tämä antoi sitoa itsensä mastoon. Rahapolitiikka toimii samoin: itsenäinen keskuspankki on köyttänyt poliitikot, ettei höveli rahanjako vie talouden laivaa kiville. Pääministeri Sanna Marin arvosteli Euroopan keskuspankkia tästä ja some leimahti. Pitääkö siis poliitikoille viedä veitsi vai vetää solmut tiukemmalle? M&A-podcast ratkaisee myös pääsykokeiden ongelman ja paljastaa paljonko porvarilla on rahaa massissa.