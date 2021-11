Maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset vetoavat päättäjiin: ”Laadukas tulkkaus on turvattava kaikissa maahanmuuttajataustaisten asiointitilanteissa.”

”Maahanmuuttaneen osallisuuden kokemukselle ja tosiasialliselle toteutumiselle laadukas tulkkaus on perusedellytys”, painottaa asiantuntija Anu-Rohima Mylläri MIELI ry:n PALOMA-osaamiskeskuksen PASEK-hankkeesta.



Tulkkivälitteisesti voidaan toimia kaikissa tilanteissa, joissa ammattilaisella ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä. Tulkkaus on yksi laissa määritellyistä perusoikeuksista. Lisäksi tulkkauksesta säädetään esimerkiksi kieli- ja ulkomaalaislaissa sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Koulutettu tulkki lisää myös ammattilaisen ja asiakkaan oikeusturvaa, luottamuksen rakentumista ja yhdenvertaisuuden toteutumista.



Maahanmuuttajien mielen hyvinvointia edistetään ja tuetaan erilaisilla palveluilla. Jokainen maahan muuttaja kokee muuton omalla, yksilöllisellä tavallaan. Koulutetulla tulkilla on erityinen rooli vaikuttaa ja luoda luottamusta uuteen yhteiskuntaan, siinä toimiviin ihmisiin sekä vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja voimavaroja. Mielen hyvinvointi ei ole vakio vaan elämäntilanteissa muuttuvaa ja muokkautuvaa.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa laadukas tulkkaus on ensiarvoista

”Koulutetulla tulkilla on erityinen rooli, joka tuo luottamusta uuteen yhteiskuntaan, siinä toimiviin ihmisiin sekä vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja voimavaroja”, sanoo projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas THL:n PALOMA-osaamiskeskuksesta.



Yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo Syöpäjärjestöistä kommentoi, että ”syöpä on diagnoosiin käytettävien menetelmien ja hoitojen osalta monimutkainen sairaus, joten koulutettujen tulkkien tekemä työ on arvokasta. Tulkin on tarpeen tehdä valmistelutyötä kääntääkseen käsitteet potilaalle ymmärrettävästi, tarkasti ja oikein. Syöpäjärjestöt pitää erittäin tärkeänä, että potilas saa äidinkielestään riippumatta niin täsmällisen kuvan tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä kuin on mahdollista.”



”MIELI ry:ssä halutaan erityisesti nostaa esiin pakolaisten mielenterveystyötä, jossa tulkkivälitteinen työskentely perustuu koulutettujen tulkkien käyttöön.Tulkkaussuositusten noudattaminen tekee palvelusta tasalaatuista ja turvallista kaikille osapuolille”, kertoo Mylläri.



Tulkit osoittavat tänään 25.11 klo 12-16 mieltään laadukkaan tulkkauksen puolesta Eduskuntatalolla



Tulkkien aloitteesta 25.11. klo 10.20 järjestetään myös kolmen minuutin mittainen työnseisaus, jonka aikana työtehtävissä oleva tulkki ei tee työtehtäviään vaan lukee ääneen yhteisen julkilausuman.



Lisätietoja:



Asiantuntija, Anu-Rohima Mylläri, anu.myllari@mieli.fi, 040 648 4670



MIELI ry:n PALOMA-osaamiskeskuksen PASEK-hanke