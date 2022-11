Maailmanlaajuinen englanninkielinen sopimus Maria Turtschaninoffille:Palkittu romaani "Arvejord" ("Suomaa") julkaistaan 15 kielellä.

Finlandia-voittaja (2014) ja Svenska Ylen Litteraturpris-palkinnon voittaja (2022) Maria Turtschaninoffin romaani "Arvejord" (Förlaget, 2022) suom. "Suomaa" (Tammi, 2022) on saanut tänään maailmanlaajuisen englanninkielisen julkaisusopimuksen. Teoksen "Arvejord" julkaisee englanniksi arvostettu lontoolainen kustantamo Pushkin Press, jonka listoilla on Booker Prize ja Nobel Prize palkittuja kirjailijoita, ja teoksen kääntää Annie Prime. Maailmanlaajuisen englanninkielisen sopimuksen neuvotteli kirjallisuusagentuuri Elina Ahlbäck Literary Agency. Maria Turtschaninoffin romaani herätti suurta kiinnostusta Frankfurtin kirjamessuilla lokakuussa ja kirjallisuusagentuuri on myynyt teoksen oikeudet tähän mennessä 15 maahan: Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Alankomaihin, Norjaan, Tanskaan, Puolaan, Tsekkiin, Romaniaan, Azerbaijaniin, Pohjois-Makedoniaan. Ruotsinkielisen alkuteoksen "Arvejord" on Suomessa ja Ruotsissa julkaissut Forlaget, ja suomenkielisenä teoksen "Suomaa" on julkaissutTammi. Maria Turtschaninoff on jo aiemmin kansainvälisesti tunnettu "Maresi:Punaisen luostarin kronikoita" - trilogiastaan joka on julkaistu yli 30 kielellä.

"Arvejord" - "Suomaa" on lumoava episodiromaani metsän voimasta ja suomalaisten elävästä luontosuhteesta, joka kannattelee sukupolvesta toiseen. Teoksen kansainvälistä vetovoimaa lisää Turtschaninoffin universaali tarinankerronta, jota on verrattu Gabriel Garcia Marquezin "Sadan vuoden yksinäisyys" -klassikkoteokseen. Pushkin Pressin kustantaja Daniel Seton hehkuttaa romaania:"Inherited Land" on häikäisevä saavutus kunnianhimoisesta tarinankerronnasta, jonka juuret ovat luonnon kauneudessa ja ankaruudessa, ja joka ulottuu läpi vuosisatojen. "Inherited Land" on sekä ajankohtainen romaani että nautinnollisen rikas lukukokemus. Olen hyvin innoissani, että saan julkaista teoksen Pushkin Press -kustannusohjelmassa."