Maanantai 1.6.2020 on Ida Framissa koko henkilöstön palkallinen ravintolavapaapäivä

Koronaepidemian sulkemat ravintolat avaavat ovensa maanantaina 1.6.2020. Palveluiden markkinointia tekevä Ida Fram antaa päivän palkalliseksi vapaaksi koko henkilöstölleen.

Tempauksen tarkoituksena on korostaa ravintoloiden ja muiden palvelualan yrityksien merkitystä suomalaisen hyvinvoinnin tekemisessä. Ja tietysti syödä ja juoda hyvin koko päivä turvallisuusohjeistukset huomioiden.

Kriisi on runnellut erityisen pahasti ravintola- ja majoitusalaa, joka työllistää Suomessa 140 000 ihmistä. Matkailu- ja ravintolapalvelu Mara ry:n mukaan yrityksien liikevaihto on pudonnut jopa 90%. Suurin osa alan työntekijöistä on ollut lomautettuna useamman kuukauden ajan tai pahimmillaan irtisanottu.

Ravintolat saavat nyt avata ovensa, mutta niiden toimintaa rajoitetaan edelleen eri tavoin. Tilanne on siis yrityksille hyvin haastava. Ida Fram kutsuukin kaikki suomalaiset nauttimaan ovensa avaavien ravintoloiden palveluista – viimeistään heti työajan päättymisen jälkeen. Pidetään turvavälit, pestään käsiä ja pidetään ravintolat turvallisina, kannattavina ja työllistävinä. Se palvelee meitä kaikkia.

Hyvää ravintolavapaapäivää!