Maankäyttösektoria koskevassa LULUCF-asetuksessa alustava sopu

Neuvottelujen lopputuloksena osapuolet sopivat, että EU:n maankäyttösektorin tulee vuonna 2030 sitoutua poistamaan ilmakehästä -310 Mt CO 2 , tästä Suomen osuus on -17,8 Mt. Vuoden 2030 jälkeisestä ajasta ei päästy sopuun, mutta komissio antaa asiasta uuden lainsäädäntöehdotuksen myöhemmin.

- Ilmastolain mukaan EU-alueen tulee olla hiilineutraali vuonna 2050. Maankäyttösektorin nieluilla on tässä tärkeä, mutta rajallinen rooli, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Suomessa uuden LULUCF-asetuksen tavoitteeseen pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä koko maankäyttösektorilla, joka kattaa viljelysmaat, metsät, metsityksen ja metsäkadon. Metsäteollisuus ry katsoo, että metsien osalta on tärkeää panostaa metsien kasvukunnon lisäämiseen esimerkiksi toteuttamalla metsänhoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ja hoitamalla hoitorästit.

- Tavoitteiden saavuttamiseksi on koko maankäyttösektorilla tehtävä merkittäviä käytännön toimenpiteitä. Metsissä taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa on lisättävä ja metsien ravinnetaloutta parannettava. Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tärkeässä roolissa myös nieluja pienentävien metsätuhojen ennaltaehkäisyssä, Rantamäki painottaa.

LULUCF-asetus on osa EU:n heinäkuussa 2020 julkaisemaa ilmastopakettia (ns. 55-valmiuspaketti), joka sisältää 12 lainsäädäntöehdotusta. Kaikki paketin lainsäädäntöehdotukset ovat nyt edenneet kolmikantaneuvotteluvaiheeseen.

Lisätietoja: Maija Rantamäki, +358 40 828 012, maija.rantamaki@forestindustries.fi

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 74,000 people. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.