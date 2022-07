Maanmittauslaitos sijoittui tutkimuslaitosten kärkeen jo kolmannen kerran

Suomen Akatemia tarkastelee yliopistojen ja tutkimuslaitosten tieteen vaikuttavuutta julkaisemassaan Tieteen tila -tilastossa, joissa tarkastellaan tutkimuksen rahoitusta ja henkilöstöä sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Tuoreessa vuoden 2022 tilastossa Maanmittauslaitos sijoittui tieteen vaikuttavuudessa tutkimuslaitosten ykköspaikalle yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Vertailun perusteena käytetään top 10 -indeksiä, joka kuvaa eniten viittauksia saaneiden julkaisujen suhteellista osuutta kaikista julkaisuista.

Maanmittauslaitoksen vaikuttavuus on top 10 -indeksillä mitattuna 1,52, kun maailman keskitaso on 1,0. Uusin vertailutulos edustaa hyvää jatkumoa, sillä Maanmittauslaitos on sijoittunut vertailujen ykkössijalle jo kolmena vuonna peräkkäin.

Paikkatietotutkimus hyödyksi elinkeinoelämälle

Tutkimustoiminta keskittyy Maanmittauslaitoksessa Paikkatietokeskus FGI:hin (Finnish Geospatial Research Institute), jonka tutkimustuloksia hyödynnetään tiedeyhteisön ohella laajasti myös yhteiskunnassa ja yrityksissä.

–Tieteen korkea vaikuttavuus on tärkeä tavoitteemme ja olemme iloisia tässä tavoitteessa menestymisessä. Tekemämme tutkimus paikkatiedon parissa tukee myös elinkeinoelämää ja julkista sektoria, jotka pääsevät käyttämään alan uusinta tietoa. Suomalainen osaaminen paikkatietoalalla on huipputasoa ja se on avainroolissa, kun luodaan paikkatietoon pohjautuvia uusia yrityksiä ja innovaatioita, kertoo Paikkatietokeskuksen ylijohtaja, professori Jarkko Koskinen.

–Onnittelemme SYKEä erinomaisesta tuloksesta. Tuorein tilasto osoittaa, että Suomessa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, ja se hyödyttää niin tiedettä kuin yhteiskuntaakin, Koskinen jatkaa.



Tutustu Tieteen tila -tilastoon ja lue lisää aiheesta Suomen Akatemian verkkosivuilta.