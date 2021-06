Maantie 553 Lapinmäentie-Kurkimäentie, Kuopio ja Sääskiniementie, Nilsiä Tahkovuori tietyöt alkavat

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.6.2021 24.6.2021 09:28:37 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,31. Pinta on laskenut kevään huipusta jo 25 cm. Nyt taso on 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset lopetettiin kolme viikkoa sitten. Kesäkuu on ollut vähäsateinen ja lämmin. Mikäli sama säätyyppi jatkuu, jatkuu myös nopeahko vesipintojen lasku kaikissa vesistöissä. Iisalmen reitillä päästiin kesäajan pinnankorkeuksiin varsin nopeasti. Kesäkuun juoksutukset ovat olleet pieniä. Nyt juhannusviikolla on osunut sadekuuroja myös Iisalmen reitille ja lisääntynyt valunta näkyy myös järvissä. Nilsiän reitiltä ei ole saatu pinnankorkeustietoja viime viikkoina. Juojärvellä vesitilanne on ajankohtaan nähden normaali. Viime päivien sateitten aiheuttama pinnannousu mahtuu hyvin luparajoihin. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 40 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,80. Taso on ajankohtaan nähden korkea. Pinta on kuitenkin laskenut kevään kor