Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen

Jaa

Kiinnostus maaseutua kohtaan on kovassa kasvussa, mutta kynnys rakentamiseen tai kiinteistön ostamiseen voi olla suuri. Samanaikaisesti maaseudulla on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä ja rakennuksia, joiden käyttöä voitaisiin tehostaa. Asumattomien kiinteistöjen määrää on vaikea arvioida, mutta niitä uskotaan olevan Suomessa jopa 100 000-200 000. MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.

MTK:n vt. elinvoimajohtaja Markus Lassheikki uskoo hankkeen tuovan kauan kaivattua helpotusta tyhjillään olevien kiinteistöjen omistajien ja niitä tarvitsevien kohtaanto-ongelmaan. Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen ensimmäisenä tehtävänä on kehittää verkkoalusta, jonka avulla voidaan jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla. Verkkoalustan avulla voidaan saada uutta elämää kaipaavat rakennukset uudelleen hyötykäyttöön ja maaseudulle uutta elinvoimaa. Lassheikin mukaan perustettava verkkoalusta voi helpottaa maalle muuttamista ja yritystoimintaan sopivien kiinteistöjen löytämistä. - Verkkoalusta luo kiinteistöjen omistajille ja rakennusten käyttöoikeudesta kiinnostuneille kohtaamispaikan, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Kysymys ei ole kiinteistöjen myynnistä, vaan kiinteistöjen hyötykäytön mahdollistamisesta, joka saattaa myöhemmin johtaa kiinteistökauppaan, kertoo Lassheikki. - Lisäksi koronakriisi on lisännyt maaseudun vetovoimaa ja luonut huomattavan lisäkysynnän maaseudun kiinteistöille ja samalla edellytykset maaseudun elinvoiman kehittämiselle. Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Janne Tyynismaa. Hän työskentelee MTK:ssa maaseudun elinvoima -linjalla. Hän on viimeksi toiminut brändijohtajana puukerrostaloja valmistavassa JVR-Rakenne Oy:ssä. Janne on koulutukseltaan muotoilija (AMK). Vuoden mittaista hanketta rahoitetaan EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja kansallisin varoin (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Lisätiedot:

Markus Lassheikki, vt. elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja, MTK, 040 779 9680

Janne Tyynismaa, hankkeen projektipäällikkö, MTK, 050 342 8193