Maaseudun hanketukea haettiin Pohjois-Savossa yli miljoonalla eurolla

Pohjois-Savossa maaseutuohjelman hankehaku on jatkunut syksyllä vilkkaana edellisten hakukierrosten tapaan. Maaseudun hanketukien hakujakso päättyi syyskuun lopussa, jolloin Pohjois-Savon ELY-keskukseen saapui kahdeksan kehittämishankehakemusta. Haettu avustus oli yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa ja hankkeiden sisällöt vaihtelivat maatilojen varautumistoiminnasta, digitalisaation hyödyntämisestä ja laajakaistainvestoinneista aina luovien alojen hyödyntämiseen matkailussa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija ja kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen toteaa, että hakemuksia saapui käytettävissä olevaan rahamäärään verrattuna sopivasti, ja että useimmat jätetyistä hakemuksista olivat hyvin valmisteltuja. Myös uudet avaukset luoville aloille, digitalisaatio maataloudessa sekä uuden oppiminen kansainvälisesti ilahduttivat Tuhkalaista.

Maaseutuohjelmaa 2014–2020 toteutetaan vuoden 2021 puolelle

Kuluva maaseutuohjelmakausi kestää vuoden 2020 loppuun, mutta viimeinen hanketukien hakujakso päättyy kuitenkin tammikuun puolella, 22.1.2021. Hakujaksolle käytettävissä olevia varoja riittää vielä yksittäisten hankkeiden rahoittamiseen.

-Maaseutuhankkeisiin on tammikuussakin rahoitusta jäljellä. Mutta koronatilanne voi vaikuttaa erityisesti yrityshankkeiden toteutumiseen, joten kokonaisrahamäärä hanke- ja yritystukiin tarkentuu loppuvuoden aikana, toteaa Jaana Tuhkalainen.

Vuosina 2014–2020 hankehakemuksia on saapunut Pohjois-Savon ELY-keskukseen yhteensä 126 kappaletta ja tukea niihin on haettu noin 32 miljoonaa euroa. Hakemusten määrä on pysynyt vuosina 2018–2020 samalla tasolla, Tuhkalainen summaa kuluneesta kaudesta.

Yritysrahoitusta maaseudulle vielä tarjolla

Rahoitusta maaseudun yritystukiin on vielä tarjolla. Jätettyjä yritystukihakemuksia arvioidaan kuukausittain, ja hakujaksoja ennen ohjelmakauden päättymistä on jäljellä kolme.

-Rahoitusta tullaan suuntaamaan erityisesti yritystukiin ja yritysryhmähankkeisiin sekä elinkeinollisiin hankkeisiin. Elinkeinollinen kehittämishanke voi olla esimerkiksi selvitystyötä jonkin toimialan kehittämiseksi tai yritysten yhteisen markkinoinnin tai tuotekehityksen edistämistä, Tuhkalainen kertoo.

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku on jatkuvaa. Pohjois-Savon ELY-keskukseen jätetyt tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain. Vuonna 2020 ja 2021 tiedossa olevat hakujaksot ovat: