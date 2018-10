Maaseutunuorilla neljä vahvaa ehdokasta MTK:n johtokuntaan

Maaseutunuorilla on ollut oma nimikkopaikka MTK:n johtokunnassa vuodesta 1992. Maaseutunuorten edustaja on johtokunnassa täysivaltainen jäsen – toisin kuin muissa alan edunvalvontajärjestöissä Pohjoismaissa. MTK on itse asiassa edistyksellinen huomioidessaan erityisen hyvin maaseutunuoret johtokunnassaan. Muissa vastaavissa edunvalvontajärjestöissä pohjoismaissa nuorilla on vain puheoikeus tai ei edustuspaikkaa laisinkaan. Oma kiintiöpaikka luo paineita tehdä valinta erityisen tarkasti ja avoimesti – kukaan muu johtokunnan jäsen ei joudu valintaprosessissa vastaavaan prässiin. Uusi edustaja valitaan maaseutuparlamentissa Oulussa 8.-10.11.2018.

Maaseutunuorten syysparlamentti

Maaseutunuorten ehdokkaat ovat esillä syysparlamentissa kahden päivän ajan, lisäksi tapahtumassa käydään kaksi paneelikeskustelua ja kampanja ulottuu entistä enemmän myös sosiaaliseen mediaan. Valinta ei perustu alueellisuuteen, vaan kukin MTK:n liitto voi kolmen vuoden välein tuoda oman ehdokkaansa mukaan kisaan. Tämä on luontevaa, sillä johtokunnassa nuorten edustaja pitää silmällä koko maan ja kaikkien tuotantosuuntien etua. Tehtävä on vaativa – taakse pitää jättää oman tilan etu ja katsella laajasti koko sektoria. Samalla saa eturivin paikan osallistua maatalous- ja metsäsektorin politiikan muodostumiseen ja edunvalvontaan. Ehdokkaat uudelle kolmivuotiskaudelle Vuonna 2019 alkavalle kolmivuotiskaudelle ehdolla ovat Kaisa Pihlaja, MTK- Etelä-Pohjanmaa (Jalasjärvi), Noora Räsänen, MTK-Pohjois-Savo (Leppävirta), Sami Nivala, MTK-Pohjois-Suomi (Raahen seutu) ja Juha Sarviluoma, MTK-Satakunta (Karvia). Kilvasta on tulossa kova, koska jokainen ehdokas tuo pöytään laajan kokemus- ja osaamispohjan alalta. Kaisa ja Juha ovat neuvojia, Kaisa työskentelee ProAgrialla ja Juha on osakkaana ja neuvojana Wikli Group Oy:ssa. Sami Nivala on toimitusjohtajana Oljen koneurakointi Oy:ssa. Noora on hiljattain (2017) väitellyt tiensä tohtoriksi ympäristö- ja biotieteiden alalta. Laajaa käytännön osaamista tilatasolta löytyy kaikilta. Järjestö- ja kuntapoliittinen vaikuttaminen ei ole kenellekään uutta. Maaseutunuorten syysparlamentti järjestetään Oulussa 8.-10.11.2018 ja MTK:n johtokuntaan maaseutunuorten edustajan valintaa valmisteleva vaali käydään tapahtuman päätteeksi. Lopullisen MTK:n johtokunnan kokoonpanon siunaa vielä MTK:n valtuuskunta kokouksessaan 21.-22.11.2018. Ehdokkaiden yhteystiedot Kaisa Pihlaja, puh. 050 468 0140

Noora Räsänen, puh. 040 154 1234

Sami Nivala, puh. 040 053 1834

Juha Sarviluoma, puh. 050 378 0353 Lisätietoja:

maaseutunuorten asiamies Meri Remes, puh. 040 532 9636

Yhteyshenkilöt

