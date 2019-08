Maatalouden sivuvirtojen markkinapaikka otettiin käyttöön koko Suomessa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kehittämä, Pirkanmaalla pilotoitu maatalouden sivuvirtojen markkinapaikka www.kiertoasuomesta.fi avattiin tänään valtakunnalliseen käyttöön. Kokemukset Pirkanmaalta ovat rohkaisevia ja palvelussa on jo runsaasti myynti-ilmoituksia, kertoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Maatalouden sivuvirroille on syntymässä uusia markkinoita. Kiertotalousmarkkinapaikka www.kiertoasuomesta.fi antaa maatiloille yksinkertaisen työkalun myydä erilaisia materiaaleja lannasta muoviin ja hävikkirehusta maatalouskoneiden varaosiin. Huhtikuusta lähtien Pirkanmaalla pilotoitu palvelu avattiin tänään käyttöön koko maassa. Samalla Kiertoasuomesta.fi -palvelussa lanseerattiin MTK:n jäsenille tarkoitettu, valtakunnallinen maatalousmuovien noutopalvelu.



MTK haluaa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisen talouden kehittymistä luomalla uusia toimintamalleja. Kiertoasuomesta.fi-markkinapaikka on luultavasti maailman ensimmäinen maatalouden sivuvirtojen markkinapaikka.



– Kiertoasuomesta.fi tarjoaa mahdollisuuden parantaa maatalouden kannattavuutta uusien markkinoiden kautta. Samalla maatalouden monipuoliset sivuvirrat ja tiloilta löytyvät materiaalit saadaan jatkojalostukseen tai uuteen käyttöön. Palvelussa on jo nyt tarjolla esimerkiksi tyhjiä tynnyreitä, paalimuovia ja kuormalavoja. Kun koko Suomen maatilat ottavat palvelun nopeasti käyttöön, voi kiertoasuomesta.fi ottaa jo tänä syksynä keskeisen paikan kiertotalousmarkkinoiden kehittämisessä koko maassa, Mäki-Hakola kertoo.

Markkinapaikan valmisteluun on saatu osarahoitusta Leader Kantrilta. Palvelun käyttö on maksutonta.

Lisätietoja:

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK ry, puh. 040 502 6810, marko.maki-hakola(at)mtk.fi