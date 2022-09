Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo auttaa maatilayrittäjiä

Maatalouteen kohdistuu nyt monenlaisia haasteita. Viimeaikainen kustannusten nousu on yksi esimerkki. Asiantuntijapalveluiden käytössä ei kannata aikailla.

"Kaikkea ei tarvitse selvittää itse ja jäädä yksin murehtimaan asioiden kanssa. Säästää aikaa ja voimia, kun kysyy asiantuntijalta", rohkaisee maaseutupalvelujen yritysasiantuntija Eeva Heikkinen Kainuun ELY-keskuksesta.

Osa tiloista käyttää Neuvo –palveluita aktiivisesti. Osa puolestaan vähemmän tai ei ole vielä käyttänyt palveluja ollenkaan.

Eniten neuvontaa Kainuun maatiloille on annettu ympäristökorvauksen ehtoihin ja luomuun. Talousneuvonnalla on annettu apua kilpailukyvyn parantamiseen sekä tiloille on tehty terveydenhuoltosuunnitelmia.

Neuvontajärjestelmän tarkoitus on tarjota varmuutta ja apua talouden hallintaan, maatalouden tukiehtojen, säädösten ja vaatimusten ymmärtämiseen sekä niiden noudattamiseen käytännössä. Lisäksi Neuvon tarkoitus on antaa apua tilan kehittämistoimenpiteiden ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Neuvontaa annetaan maatilan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Tilojen kannattaa käyttää Neuvo –tukea, jos esimerkiksi:

pitäisi tarkastella tuotannon kannattavuutta, tuotteiden katteita ja tuotantokustannuksia

paikallaan olisi tehdä laskelmia ja suunnitelmia maatilan taloudesta, nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta

velkaneuvonta tai apu verosuunnitteluun ei olisi pahitteeksi

suunnitelmissa energiatehokkuuden parantaminen ja uudet energiaratkaisut

tukiehtojen ymmärtämisessä on haasteita ja valvonta jännittää

eläinten hyvinvoinnin ja työympäristön parantamiseen pitäisi saada lisää näkemystä

suunnitelmissa on tuotantosuunnan muutos, luomu kiinnostaa

terveydenhuoltosuunnitelma, energiasuunnitelma ja ympäristösuunnitelma

suunnitelmissa on sukupolvenvaihdos, investointi, yhtiöittäminen ja näihin tarvitsisi tehdä alustavia laskelmia ja on tarve neuvonnalle.

Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Neuvoja hakee kustannuksiin tuen suoraan ELY-keskuksesta. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus. Tilakohtainen kiintiö on 15 000 euroa vuosina 2014–2022. Neuvo -järjestelmän varat tulevat osana Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Neuvo -maatilojen neuvontapalvelut jatkuvat myös seuraavalla ohjelmakaudella 2023 alkaen uuden tilakohtaisen määrärahan turvin.

Neuvo -neuvojia on Ruokaviraston neuvojarekisterissä. Neuvo 2020 -neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit.